Рубль растет против доллара и евро, но пока поддерживающих факторов мало

В понедельник, 25 мая, российский рубль демонстрирует небольшой рост в парах с евро и долларом. Так, к 17:36 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 49,998 (-0,02%), а пара EUR/RUB — на уровне 54,835 (-0,40%). Курс евро к рублю скачет сегодня: евро несколько раз поднимался до отметки 55,345, но тут же вновь падал, по данным портала investing.com. Курс рубля поддерживают заключительные майские налоговые платежи — сегодня уплачивают НДПИ, акцизы и налоги на прибыль.

Укрепление доллара на форексе делает более привлекательной продажу американской валюты для экспортеров, а это пресекает любые спекулятивные попытки продавить рубль, говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Но после уплаты в понедельник наиболее затратных налогов рубль лишится внутренней поддержки. С учетом текущего набора факторов, это может привести к его небольшому ослаблению. В то же время, мы не ожидаем существенного роста курсов доллара и евро", — считает он.

Владимир Тихомиров, главный экономист группы БКС уверен, что «при стабильности цен на нефть, а также отсутствии негативных новостей относительно конфликта в Украине и отношений с Западом, курс рубля будет составлять примерно 49-50 рублей за доллар (при цене на нефть $65 за баррель)». Но в связи с окончанием налогового периода возможно снижение курса рубля до 51 руб. за доллар.

«Ожидаемый торговый диапазон на ближайшее время: 50-52 рублей за доллар, – прогнозирует Андрей Зайцев, замдиректора инвестиционно-торгового департамента Абсолют Банка. – Основным фактором влияния на динамику котировок является окончание налогового периода и интервенции, проводимые Банком России. Также большое значение имеет стоимость нефти – комфортной для рубля является цена от $65 за баррель».