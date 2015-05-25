Трейдеры намекают: банковское ралли в Европе только начинается

Ищете объект для инвестиций, который достаточно рискованный, хороший по стоимости и обладает внутренним ростом? Выбирайте европейские банки. Их акции подскочили на 28% с января, хотя по-прежнему торгуются с дисконтом по сравнению с их средней стоимостью за последние два года. Такие цены делают отрасль одной из самых дешевых в регионе. Стоимость опционов для защиты от скачков банковских акций в этом месяце достигла самого низкого уровня за пять лет, по данным индекса Euro Stoxx 50.

Ралли кредиторов превзошло даже ралли экспортеров, которые поднялись на слабом евро, говорит Алекс Альтман из Citigroup Inc., который рекомендует покупать акции банков, пока их шортят открытые рынки. Когда экономика восстанавливается, инвесторы «обрабатывают» компании, которые больше всех выигрывают от роста у себя дома. А сейчас еще и Европейский центральный банк покупает активы, что также помогает заработать, например, с такими фирмами, как Intesa Sanpaolo SpA, чья прибыль удвоилась в первом квартале, когда они продали гособлигации.

"Мы видим существенный поворот в стоимости секторов, - говорит Альтман. - Комментарии от ЕЦБ в последнее время действительно выдвигают на первый план рост кредитной системы как ключевой фактор для любого восстановления. Кредитование несколько улучшается, и это то, что позволяет нам смотреть на рынок более оптимистично".

Прогнозы роста региона увеличились. Кредитование предприятий и домашних хозяйств улучшилось в марте - впервые за три года, по данным ЕЦБ. Ежегодные доходы банка скоро достигнут пятилетнего максимума, по оценкам аналитиков. Масштаб падения банковского сектора снизился на 1,2%, тогда как индекс Euro Stoxx 50 сегодня утром потерял всего 0,6%.

Инвесторы видят кредиторов как наиболее недооцененную промышленную группу в Европе после энергетического сектора, если верить майскому опросу Bank of America Corp. Тем не менее, они сокращают свои размещения в секторе второй месяц подряд, показывают данные. Банковские и страховые акции были самыми привилегированными в марте.

Для Ральфа Циммерманна из Bankhaus Lampe KG риски в настоящее время перевешивают выгоды. Инвесторы должны снизить их, потому что рост в Европе по-прежнему хрупок и любой удар по долговому вопросу Греции может спровоцировать распродажи, говорит он. "Я бы закрыл эти торги сейчас, - говорит Циммерман. - Мы находимся в другой обстановке, нежели были шесть месяцев назад, когда рост, вероятно, был медленнее. Если рынок страдает даже от простого временного риска, то банки вновь будут отставать".

Тем не менее, трейдеры смотрят на ситуацию более оптимистично. Подразумеваемая волатильность, ключевые показатели цен в течение трех месяцев на компании из индекса Euro Stoxx Banks упали на 32% по сравнению с высокой отметкой в ​​январе. "Акции финансовых компаний, понятно, отстают во время мирового финансового кризиса и кризиса еврозоны, и вряд ли быстро восстановятся, ведь нет никаких оснований для этого, говорит Эндрю Шитц, главный стратег из Morgan Stanley в Лондоне. - Однако, этот сектор сейчас один из наиболее предпочтительных в глобальном масштабе для нас".