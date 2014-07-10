Фунт упал после торговых данных из Великобритании

Фунт упал против доллара до сессионных минимумов после публикации данных, которые показали, что дефицит торгового баланса Великобритании в мае неожиданно увеличился.

Сейчас пара GBP/USD торгуется на уровне 1,7119 (накануне данных был 1,7134).

Вероятно, пара найдет поддержку на минимуме вторника 1,7084 и сопротивление на максимуме сессии 1,7166.

Управление национальной статистики сообщило, что дефицит торгового баланса Великобритании в мае увеличился до £9,2 млрд с дефицита £8,81 млрд в апреле. Экономисты прогнозировали дефицит £8,75 млрд.

В то же время экспорт вырос на 0,6% до £24,1 млрд, в то время как импорт вырос на 1,7% - до £33,3 млрд.

Стерлинг также упал по отношению к евро, пара EUR/GBP поднялась на 0,17% до 0,7964.

Сегодня в зоне евро данные показали, что объем промышленного производства во Франции, Италии и Голландии в мае сократился. Данные добавили опасений по поводу перспектив экономического роста региона.