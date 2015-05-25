Греция: У нас нет денег, чтобы заплатить МВФ

Афины не произведут выплаты МВФ в июне, заявил министр внутренних дел Греции. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Без нового соглашения с кредиторами по дальнейшему финансированию «спасательных работ» у Греции не будет достаточно денег, чтобы оплатить свои июньские долги Международному валютному фонду.

В воскресенье, 24 мая, министр внутренних дел Никос Вуцис заявил на одной частной телевизионной станции Mega, что Греция планирует погасить очередную часть долга в 1,6 млрд евро ($1.76 млрд) в МВФ в период 5-19 июня, но платежи не могут быть осуществлены. "Эти деньги не будут переданы, - сказал он. - Их просто нет".

Несмотря на долгие месяцы переговоров между правительством Греции и европейскими кредиторами, для спасения страны мало что было сделано. Правящая партия Сириза, избранная в январе, против реформ на рынке труда и в пенсионной системе, которые требуют международные кредиторы — по их мнению, Греция должна завершить эти экономические реформы, чтобы достичь устойчивого роста. Невыполнение обязательств Греции перед МВФ может вызвать резкий отток депозитов из греческих банков, это заставит усилить контроль за движением капитала, что только усугубит экономический кризис в стране, считают экономисты.

Переговоры по греческому вопросу продолжаются в Брюсселе, хотя надежды, что недавние перестановки в команде Греции ускорят сделку, не оправдались.

На фоне этой новости пара EUR/USD продолжает снижение — к 10:36 мск пара торговалась на уровне 1,0980. Доллар поддерживают пятничные сильные отчеты по американской экономике. Данные об инфляции в США указали на максимальный с января 2013 года рост потребительских цен без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания. А Джанет Йеллен в своей речи подтвердила, что ФРС готов в этом году поднять ставки.

"Уверенность рынка в том, что Федрезерв поднимет ставку в этом году и продолжит нормализацию кредитно-денежной политики, растет. В связи с этим трейдеры активно скупают доллары, - говорит валютный аналитик из ANZ Bank New Zealand Сэм Так. - Ситуация с Грецией продолжает оказывать давление на евро".