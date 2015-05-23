Фондовая Америка закрылась вчера падением после заявления Джанет Йеллен

В пятницу после заявлений главы ФРС Джанет Йеллен о вероятных датах изменения процентной ставки американские фондовые индексы снизились, о чем свидетельствуют данные бирж. Так, к закрытию сессии индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,29% - до отметки 18232,02, индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0,22% - до уровня 2126,06, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite упал на 0,03% - до отметки 5089,36.

Как заявила вчера Джанет Йеллен, Федеральная резервная система может поднять ключевую учетную ставку ближе к концу года. Регулятор уверен, что экономические показатели страны будут лучше в следующие месяцы, и тогда недавние слабые отчеты и экономические проблемы покажутся рынку просто "статистическим шумом". Йеллен также сказала, что затягивание с усилением мер монетарной политики может привести к "перегреву" экономики.



"Заявление, что повышение будет постепенным, уже снизило опасения того, что ставки могут вырасти сразу резко", - говорит старший рыночный аналитик из Schaeffer`s Investment Research Джо Белл.

Вчера в США были опубликованы данные от министерства труда, которые показали, что в апреле годовая инфляция составила -0,2%, в месячном исчислении - 0,1%. Месяцем ранее в США зафиксирована дефляция в 0,1% в годовом выражении и 0,2% - в месячном. В этот раз показатели оказались хуже прогнозов, потому что эксперты ожидали сохранения показателя по дефляции в годовом выражении и инфляции в 0,1% - в месячном.

Самый активный прирост в пятницу получили акции компании Apple – они выросли на 0,88%, почти дойдя до своего исторического максимума, но остановились на уровне $132,54. «Яблочные» акции подросли, когда в интернете прошел слух о новом iPhone 6C – говорили, что компания якобы случайно выложила его фотографию на свой сайт, но потом удалила. Корпорация Microsoft вчера потеряла 1,10% - ее акции упали на новостях о том, что компания не смогла договориться с Salesforce о ее покупке — стороны разошлись в цене. Microsoft предлагала за крупнейшего производителя облачного софта $55 млрд, а основатель компании Марк Бениофф хотел $70 млрд.

В лидерах роста - Goldman Sachs (+1,51%), American Express (+0,65%), Visa (+0,52%). Небольшой прирост получила компания General Electric — ее акции подросли на 0,05%. Остальные компании среди самых активных игроков вчерашней сессии потеряли в цене акций: Intel (-0,3%), Cisco (-0,58%), Verizon (-0,57%), Coca-Cola (-0,27%), JPMorgan (-0,25%).

Индекс доллара вчера заметно вырос к закрытию сессии — он прибавил 0,82%, дойдя до отметки 96,26 на фоне хорошего роста курса доллара против основных мировых валют.