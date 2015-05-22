В пятницу Америка начала торги разнонаправленно: Nasdaq растет, остальные падают

Сегодня вечером фондовые индексы США показывают слабую динамику, показатели движутся в разных направлениях. К 17:33 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,15% - до отметки 18258,50, Standard & Poor's 500 снизился на 0,07% - до 2129,30, а Nasdaq Composite подрос на 0,17% - до отметки 5099,22 пункта. Инвесторы «переваривают» отчеты об инфляции в США, пишет агентство Bloomberg. Сегодня министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле выросли на 0,1% по сравнению с мартом и снизились на 0,2% в годовом выражении. Прогнозы аналитиков оправдались.



Однако, цены без учета стоимости топлива и продуктов питания выросли на 0,3% в месячном выражении, и это самый быстрый рост за последние два года. "Всякий раз, когда публикуются чуть лучшие, чем ожидалось, данные, инвесторы начинают нервничать, - говорит аналитик из Miller Tabak & Co. Мэтт Мейли. - Их первая реакция связана с тем, что теперь у Федрезерва появился долгожданный повод повысить ставки: индексы достигли новых исторических максимумов, рынок слегка перекуплен в краткосрочной перспективе, так что некоторые участники постараются зафиксировать прибыль в преддверии длинных выходных". Напомним, что в следующий понедельник американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня памяти.

Сегодня в центре внимания рынка остается выступление Джанет Йеллен, которое будет в 20:00 мск. Во время своего выступления она поделится прогнозами для экономики США. Череда слабых макроэкономических отчетов, которые выходили в последнее время, заставила многих участников рынка пересмотреть свои ожидания относительно сроков повышения процентной ставки в стране — теперь большее число инвесторов ждут этого события в сентябре 2015 года, а не в июне-июле, как прогнозировали раньше.

Сегодня акции крупнейшего в мире производителя сельхозоборудования Deere & Co. выросли в начале сессии на 3,9%, когда объявленная прибыль и выручка за I квартал превзошли ожидания рынка. Капитализация Hewlett-Packard выросла на 3,1% - даже несмотря на снижение прибыли в I квартале, результат был лучше прогнозов.