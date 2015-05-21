Фондовая Европа открылась с понижением

В четверг европейские акции открылись со снижением: инвесторы оценивали информацию из протокола последнего заседания ФРС и осторожно реагировали на слабые данные о промышленном секторе Китая.

К 10.19 мск DAX опустился на 0,41%; САС 40 потерял 0,20%. Снижаются и периферические индексы: IBEX 35 потерял уже 0,07%; FTSE MIB — 0,14%. Только FTSE 100 пока удерживается в зеленой зоне, прибавив 0,09%.

Из последнего протокола ФРС заметно, что основная часть руководителей американского регулятора не поддерживает идею повышения ставок в июне. Их аргументы просты: экономика США пока недостаточно сильна для таких изменений. Это оказало легкое давление и на европейские индексы — по крайней мере, в момент открытия рынков.



Не самые хорошие новости поступили сегодня из Азии — в Китае производственный сектор сокращается уже третий месяц подряд. Этот фактор тоже негативно повлиял на европейские индексы.

В Европе по-прежнему в центре внимания остается греческая проблема: переговоры о реформах в обмен на денежную помощь продолжаются, а перспективы дефолта тем временем обрисовываются всё четче. Вчера министр финансов Германии, Вольфганг Шойбле, заявил в интервью, что не исключает возможности греческого дефолта. Это может оказать дополнительное давление на Афины.



