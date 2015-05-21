Азиатские индексы слабо поднялись из-за плохих китайских отчетов

В четверг утром азиатские рынки закрываются небольшим ростом — почти все индексы отреагировали на отчеты из Китая. Сегодняшний рост фондовых рынков региона замедлился после публикации PMI в перерабатывающей промышленности КНР — показатель не оправдал ожиданий инвесторов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Во время торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,03% к закрытию сессии, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,93%, а гонконгский Hang Seng упал к 10:00 мск на 0,11%. В то же время новости из Китая вызвали подъем китайского индекса Shanghai Composite на 1,45%.

Как стало известно из отчетов, китайский индекс менеджеров закупок в этом месяце оказался на уровне 49,1 пункта против отметки в 48,9 в прошлом месяце. Такие цифры опубликовали сегодня HSBC и Markit Economics. Эксперты ожидали роста индекса до 49,3 пункта, поэтому итоговые данные не оправдали их ожиданий. Когда значение PMI ниже 50 пунктов, это свидетельство о спаде деловой активности в отрасли. Похоже, нынешние меры китайского правительство, которое всеми силами пытается ускорить темпы экономического роста в стране, не вызывают бурного отклика со стороны компаний перерабатывающей промышленности.

"Чем хуже данные, тем больше спекуляций, что стимулирование будет увеличено", - считает аналитик из West China Securities Co. Вэй Вэй.

Сегодня акции China Cosco Holdings Co. и China Shipping Development Co. выросли на 10%, когда эти судоходные компании сообщили о планах по созданию совместного предприятия в Сингапуре.