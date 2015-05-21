Золото удерживается выше $1200 после протокола ФРС

В четверг золото плотно удерживается выше отметки в $1200 за тройскую унцию: к 9.25 мск июньский фьючерс стоит 1 209,60 долларов. Устойчивость котировки желтого металла объясняется тем, что в «минутках» встречи ФРС, вышедших во время американской сессии, не просматривается явных намеков на июньское повышение процентной ставки американского регулятора. Протокол показал, что ФРС более близка перспектива повышения ставок позже в этом году.

«Золото выигрывает от решения ФРС отложить рост ставки, и поэтому линия поддержки золота подросла», говорит аналитик Phillip Futures Хьюи Ли. Как правило, рост ставки всегда давит на золото, поскольку увеличивает котировку доллара и уводит инвесторов из золота как из непроцентного актива.



Цена на золото с середины марта пытается выбраться из диапазона $1 170 – 1 230 за унцию и «скачет» из-за неопределенности по поводу роста ставки ФРС. «Если ему удастся решительно и уверенно прорваться выше $ 1200, то мы считаем, что состоится устойчивое ралли в «золотой» цене», — говорит господин Ли.

Тем не менее, настроения инвесторов в последние несколько дней были медвежьими, а цена на золото в начале этой недели резко отскочила от трехмесячных максимумов.



