Индексы Уолл-стрит в среду изменились незначительно

Фондовый рынок
США в среду закончил день разнонаправленными
небольшими изменениями. S&P
500 потерял 0,09%; Dow Jones
снизился на 0,15%; Nasdaq
заглянул в зеленую зону и окончил
день в плюсе на 0,03%. В течение дневных
торгов, сразу после выхода «минуток»
ФРС, S&P 500 снова заходил
на рекордную территорию. Уолл-стрит
вчера не увидела в протоколе апрельского
заседания явных признаков скорого
повышения ставки, поэтому фондовые
инвесторы чувствуют себя вполне спокойно.
Напомним, в предыдущие две сессии Dow
закрывался на рекордных максимумах.
Вчерашний протокол показал, что чиновники ФРС считают повышение ставок в июне преждевременным, и что инфляционный прогресс уравновешивается слабым рынком труда и разочаровывающей макростатистикой. Опрос Reuters показал, что большинство экономистов потеряли уверенность в дате повышения ставки, но все еще верят в то, что это случится до окончания 2015 года.
5 из 10 основных индексов S&P 500 закончили среду на небольшом понижении. Хуже всех окончил день промышленный подындекс (-0,37%).
Авиакомпания Southwest Airlines снизилась на 9,09% после ухудшения прогнозов на II квартал. Транспортный подындекс Dow упал на 1,96%.
Вчерашние новости про огромные штрафы для крупнейших мировых банков за манипулирование валютными рынками отразились и на фондовых котировках. Герои дня — Citigroup и JP Morgan потеряли за день по 0,79% капитализации.