Индексы Уолл-стрит в среду изменились незначительно

Фондовый рынок США в среду закончил день разнонаправленными небольшими изменениями. S&P 500 потерял 0,09%; Dow Jones снизился на 0,15%; Nasdaq заглянул в зеленую зону и окончил день в плюсе на 0,03%. В течение дневных торгов, сразу после выхода «минуток» ФРС, S&P 500 снова заходил на рекордную территорию. Уолл-стрит вчера не увидела в протоколе апрельского заседания явных признаков скорого повышения ставки, поэтому фондовые инвесторы чувствуют себя вполне спокойно. Напомним, в предыдущие две сессии Dow закрывался на рекордных максимумах.



Вчерашний протокол показал, что чиновники ФРС считают повышение ставок в июне преждевременным, и что инфляционный прогресс уравновешивается слабым рынком труда и разочаровывающей макростатистикой. Опрос Reuters показал, что большинство экономистов потеряли уверенность в дате повышения ставки, но все еще верят в то, что это случится до окончания 2015 года.

5 из 10 основных индексов S&P 500 закончили среду на небольшом понижении. Хуже всех окончил день промышленный подындекс (-0,37%).

Авиакомпания Southwest Airlines снизилась на 9,09% после ухудшения прогнозов на II квартал. Транспортный подындекс Dow упал на 1,96%.

Вчерашние новости про огромные штрафы для крупнейших мировых банков за манипулирование валютными рынками отразились и на фондовых котировках. Герои дня — Citigroup и JP Morgan потеряли за день по 0,79% капитализации.