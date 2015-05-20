Фондовая Европа завершила вторник хорошим ростом индексов

По итогам торгов во вторник европейские фондовые индексы выросли на новостях о том, что Европейский центральный банк собирается более активно выкупать облигаций в рамках программы QE в мае-июне. Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства, ЕЦБ увеличит объемы выкупа активов в этот и следующий месяц, чтобы подготовиться к низколиквидному летнему рынку - такое заявление сделал член правления ЕЦБ Бенуа Кёре во время своего выступления в Лондоне.

"Были опасения, что ликвидность в еврозоне исчерпывается, но теперь мы получили необходимые заверения от ЕЦБ, которые успокоят рынок, - говорит фондовый менеджер из Lampe Asset Management Махаэль Войшнек. - Что бы ни делал ЕЦБ, это положительно сказывается на рынке, снижает курс евро, поддерживает рост и привлекает инвесторов в еврозону".

За вчерашнюю торговую сессию сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,6% - до уровня 404,89. Британский FTSE 100 подрос на 0,38%, французский CAC 40 подскочил на 2,09%, а германский DAX - на 2,23%. Котировки акций автопроизводителей Европы выросли рекордными темпами, к примеру, ценные бумаги Volkswagen AG и Renault SA подорожали более чем на 4,9%. Акции производителя ПО для автомобильной отрасли Elektrobit Oyj выросли на 20%, когда Continental AG объявил, что покупает эту компанию за 600 млн евро.

