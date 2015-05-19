Торги в США сегодня начались разнонаправленно, растет только Dow Jones

Вечером во вторник, 19 мая, американские фондовые индексы торгуются без единой динамики и движения пока не очень резкие. Напомним, что вчера Standard & Poor's 500 и Dow Jones обновили свои исторические максимумы, о чем сообщало агентство Bloomberg.

Сегодня к 17:54 мск индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,05% - до 18308,0 пункта, Standard & Poor's 500 упал на 0,01%, а Nasdaq Composite — на 0,09%. Позитивные данные по рынку недвижимости в США увеличили надежды рынка на то, что Федеральная резервная система начнет подъем процентных ставок уже в этом году. "Как только мы получаем хорошую новость, мы сразу начинаем беспокоиться о повышении процентных ставок, - говорит главный инвестиционный директор McQueen, Ball & Associates Бил Шульц. - Мы вновь вернулись к "угадайке": что случится со ставками и достаточно ли сильны экономические данные для того, чтобы ФРС начала действовать".

Министерство торговли США сегодня заявило, что число выданных разрешений на строительство в США в апреле месяце выросло на 10,1% - до 1,143 млн. Аналитики ждали роста всего на 2,2%. Согласно данным, объем строительства новых домов в США тоже вырос в прошлом месяце на 20,2% - до 1,135 млн, что оказалось намного выше прогнозов роста на 9,9%.

До публикации этой статистики доллар поддержали заявления Европейского центрального банка о том, что он будет активнее выкупать облигации в рамках программы QE в мае-июне этого года. По словам представителя банка, в летнее время объемы покупок будут снижены из-за низкой ликвидности на рынках в это время.

Во вторник котировки акций Home Depot Inc. выросли в начале торгов на 0,8%, когда компания объявила о росте чистой прибыли на 14,5%. В то же время акции Wal-Mart Stores Inc. упали на 3%, когда стало известно, что крупнейший игрок в розничной торговле сократил чистую прибыль и выручку в I квартале (февраль-апрель) больше, чем ожидали аналитики.