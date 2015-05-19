Азия во вторник выросла, падает только австралийский индекс

По итогам торгов на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,06%, а во время торгов он подрастал на 0,3%. К концу торговых сессий японский Nikkei 225 вырос на 0,68%, китайский Shanghai Composite - на 3,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,27%, а вот австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,77%.

Японский рынок растет на фоне ослабления иены к доллару, как пишет Bloomberg. Вчера зафиксировали максимальное за две недели снижение курса иены к доллару США, что поддержало акции японских экспортеров. К примеру, стоимость акций производителя электронных компонентов TDK Corp., который получает 91% выручки из-за рубежа, выросла в ходе торгов на 2,7%. Сегодня курс иены к доллару снова упал - до 120,02 иены к 10:48 мск, а вчера на закрытии пара USD/JPY была на отметке 119,99.

"Последствия таких факторов, как ослабление иены, снижение цен на нефть и рост зарплат служащих, указывают на то, что корпоративные прибыли в Японии в этом финансовом году будут лучше, чем в предыдущем, - говорит аналитик из SMBC Friend Securities в Токио Тосихико Матсуно. - Позитивным является и то, что компании стремятся активнее поощрять акционеров. С точки зрения глобальных инвесторов, акции японских компаний выглядят очень привлекательными".

Котировки бумаг Stanley Electric Co. и Klab Inc. выросли на 2%, когда они объявили о выкупе собственных акций. Стоимость акций Chiyoda Corp. подросла на 2,8% на новости о том, что компания получила крупный контракт на обслуживание газового проекта в Африке. Китайский рынок вырос сегодня вслед за котировками акций финансовых компаний: бумаги брокерских компаний Huatai Securities и Changjiang Securities подросли на 10%, это дневной лимит движения цены.

Те инвесторы, которые не участвуют в IPO на этой неделе, скупают акции, потому что уверены, что рост их цен отстал от остального рынка. Те же, кто планирует принять участие в первичных размещениях, занимают выжидательную позицию, говорит трейдер из Shenwan Group в Шанхае Герри Альфонсо.