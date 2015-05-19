Америка в понедельник удивила рынок: фондовые индексы показали новые рекорды

В понедельник торги на американских фондовых биржах закрылись повышением индексов, а Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 продемонстрировали новые рекорды, как сообщает Bloomberg. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос вчера на 0,14% - до отметки 18298,88, Standard & Poor's 500 увеличился на 0,3% - до уровня 2129,2 пункта, а индекс Nasdaq Composite подрос на 0,6% - до отметки 5078,44.

Сейчас рынок ждет очередные статданные из США — они могут послужить сигналом о состоянии американской экономики и помогут прогнозировать, когда ФРС соберется поднять свои базовые ставки.

Трейдеры по-разному оценили вчерашний подъем индексов до новых максимальных значений. "Индексы поднялись до рекордных уровней, однако рынок по-прежнему торгуется в жестком диапазоне, - говорит главный инвестиционный директор Greenwood Capital Уолтер Тодд. - Инвесторы пытаются определить, каким является направление американской экономики и что это означает для Федрезерва и его планов в отношении ставки".

Отчеты о розничных продажах, объемах промроизводства и ценах производителей, которые были опубликованы на прошлой неделе, были хуже прогнозов. Такие разочаровывающие данные только усилили опасения инвесторов, что американская экономика недостаточно сильна для того, чтобы приступать к ужесточению кредитно-денежной политики ФРС. Напомним, что в понедельник глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс повторил свой призыв держать ставку на близком к нулю уровне по крайней мере до начала 2016 года. По его словам, повышать ставку затем нужно постепенно, потому что инфляция в стране по-прежнему не дотягивает до таргетируемого уровня.

На этой неделе из важных данных ожидается отчет по строительству новых домов и по продажам жилья на вторичном рынке США за апрель, а также данные о динамике потребительских цен в прошлом месяце. В среду также будет обнародован протокол предыдущего заседания FOMC, который также может дать какие-то намеки на настроения в самой ФРС.

Вчера акции Apple Inc. подорожали на 1,1% - до $130,19, когда известный инвестор и акционер Apple Карл Айкан заявил, что справедливая стоимость бумаг компании составляет около $240 за акцию. Он прогнозирует рост прибыли компании в этом году еще на 40% и призывает компанию к более масштабным покупкам собственных бумаг.

Акции банков выросли по итогам понедельника, их поддерживает спад на рынке гособлигаций. Ценные бумаги Citigroup Inc. и SunTrust Banks Inc. подорожали более чем на 0,8%.