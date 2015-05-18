В понедельник днем нефть продолжает дорожать

Нефтяные котировки сегодня продолжили рост, к 15:11 мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле выросли в цене на 0,69% - до отметки $67,27 за баррель. В то же время котировки июльских фьючерсов на WTI выросли на 1,21% - до уровня $61,28 за баррель. Эксперты хедж-фонда BP Capital LLC уверены, что цена на нефть может дойти $100 за баррель уже в следующем году из-за того, что в США снижается добыча.

Недавно стало известно, что два фонда BP Capital, ориентированные на инвестиции в энергетический сектор, начали активно покупать нефть. "Мы не относимся к тому лагерю, который не ожидает возврата цен на нефть к уровню $100 за баррель, - говорят аналитики. - Несмотря на возможность краткосрочных откатов цен, в целом можно говорить о том, что стоимость нефти должна быть выше, чтобы стимулировать добычу в будущем".

Нефть WTI стала дороже примерно на 40% с марта 2015 года, когда был зафиксирован минимальный за шесть лет уровень цены. Трейдеры надеются, что падение числа буровых установок в США приведет к сокращению добычи в стране, а вслед за этим поднимутся цены на сырье. Минэнерго США оценивает уровень добычи нефти в стране по итогам прошлой недели на уровне 9,37 млн баррелей в сутки.