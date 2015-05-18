Календарь на неделю с 18 по 22 мая: важные события и макростатистика

На этой неделе инвесторы и трейдеры ждут несколько важных экономических отчетов и параллельно реагируют на заявления глав центробанков, оценивают общий новостной фон ведущих торговых площадок и следят за прогнозами аналитиков. Сегодня, в понедельник, 18 мая, рынки уже отреагировали на слова президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса — в своем выступлении он заявил, что нужно отложить подъем ставок до начала 2016 года. По его мнению, экономическая активность хоть и движется по стабильному и устойчивому маршруту, но слабые данные за I квартал заставляют искать подтверждение, что спад роста действительно был только временным явлением. На фоне этой новости уже выросли курсы доллара против основных мировых валют, а индекс USD подрос на 0,51%.

Сегодня не работают биржи в Канаде, Венесуэле и Колумбии из-за праздников. Швейцария представила данные по реальному объему розничной торговли в марте — они оказались хуже прогнозируемых. Фактическое значение показателя было -2,8%, хотя аналитики прогнозировали снижение только до -2%. В предыдущем месяце значение было на отметке -3,1% (пересмотрено с -2,7%). Таким образом, отчеты не смогли поддержать укрепление евро.

Во вторник, 19 мая, не будет работать биржа в Турции, там отмечают День молодежи и спорта.

В Великобритании выйдет важный отчет — индекс потребительских цен за апрель. В месячном выражении аналитики ожидают увидеть значение на уровне 0,2% после предыдущих 0,3%. Этот показатель позволяет измерить изменения в тенденциях покупок и инфляции в стране — если показатель окажется выше ожидаемых уровней, то для GBP видится позитивное/бычье настроение, если ниже, то негативное/медвежье. Этот показатель опубликуют в 11:30 мск.

Следующий значимый показатель выйдет в 12:00 мск — это майский индекс экономических настроений ZEW в Германии. Как ожидают эксперты, индекс увеличится до уровня 55,3 с предыдущих 53,3. В это время также Eurostat опубликует индекс потребительских цен в еврозоне — ожидается, что он снизится на 0,1% в годовом выражении и увеличится на 1,1% - в месячном.

В США выйдут данные о числе выданных разрешений на строительство в прошлом месяце — согласно прогнозам, этот показатель должен вырасти до 1,080 млн с предыдущих 1,039 млн. Отчет выйдет в 15:30 мск.

И уже вечером, в 18:45 мск, ожидается выступление главы Банка Канады Стивена Полоза, которое может повлиять на настроения торгующих канадским долларом.

В среду утром, 20 мая, ждем данных по ВВП Японии — они будут опубликованы в 2:50 мск. За прошлый квартал, как считают эксперты, ВВП страны вырос на 0,6% с предыдущих 0,4%, а в годовом выражении — остался на уровне 1,5%.

В 9 утра мск будут известны значения индекса цен производителей Германии в апреле — ожидается рост на 0,2% с предыдущих 0,1%. Среди важных публикаций также будет протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии, который обнародуют в 11:30 мск. Он даст возможность узнать, кто из политиков голосовал за сохранение текущей ключевой ставки — ожидается, что все девять членов комитета проголосовали за сохранение текущего курса.

Вечером в среду в 17:30 мск выйдут очередные данные о запасах сырой нефти в США, которые обычно колеблют цены на нефть. В прошлый раз показатель оказался намного хуже прогнозов — объемы запасов снизились на 2,191 млн баррелей вместо ожидаемого роста на 0,386 млн. Посмотрим, что было на прошлой неделе. В 21:00 мск также опубликуют протоколы Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В четверг, 21 мая, уже с утра рынок может взбудоражить отчет из Китая — там опубликуют значение индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая. В прошлый раз показатель составил 48,9 вместо ожидаемых 49,4. Затем, в 10:30 мск будет также опубликован PMI Германии за май — прогнозируют рост показателя с 52,1 до 52,3.

Спустя полчаса после этого, в 11:00 мск выйдет общий индекс PMI еврозоны — он не должен измениться и останется на отметке 52,0. В Великобритании важным отчетом будет объем розничных продаж в апреле в месячном выражении, прогнозируют рост объемов на 0,4% с предыдущего спада на 0,5%.

Для рубля может оказаться важным документ о состоянии международных резервов центробанка РФ — в прошлом месяце он составлял 358,5 млрд. руб. Эти данные выйдут в 15:02 мск.

К вечеру на американском рынке волатильность могут вызвать отчеты о продажах на вторичном рынке жилья (ожидают рост с 5,19 млн до 5,24 млн) и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за май (прогноз — показатель на уровне 8,2 вместо прошлых 7,5).

В 18:30 мск ожидается выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который может дать рынку какие-то новые данные о ходе QE в еврозоне.

И, наконец, в пятницу, 22 мая, с утра выходит отчет о ВВП Германии (ждем роста на 0,3% в месячном выражении и на 1% в годовом). В 10:30 мск будет известен также индекс PMI в Германии и индекс делового климата IFO в стране в этом месяце.

В 15:30 США опубликуют свой базовый индекс потребительских цен в прошлом месяце — прогнозируют рост на 0,2% в месячном выражении и на 1,7% в годовом. ИПЦ также выйдет в Канаде — здесь ждут роста на 0,2% вместо прошлых 0,6% в месячном значении, а также базовый индекс розничных продаж.

Вечером также выступят главы банков ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии.