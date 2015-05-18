Доллар укрепляется утром против иены и евро

В понедельник, 18 мая, доллар США немного подорожал против евро и иены. Индекс доллара к 11:15 мск вырос на 0,54% - до отметки 93,79, хотя прошлую неделю показатель завершил падением. Обо всем этом сообщает сегодня агентство Bloomberg.

Сейчас основное внимание рынка сосредоточено на отчетах по экономике США: трейдеры ищут новые сигналы о состоянии экономики страны, надеясь лучше понять или предугадать, когда ФРС может начать подъем базовой процентной ставки. На прошлой неделе данные о розничных продажах, объемах промышленного производства и ценах производителей вышли хуже ожидаемых. И это вновь добавило пессимизма в настроения рынка — многие сейчас думают, что экономика США не такая уж и сильная, чтобы Федрезерв приступил к ужесточению своей кредитно-денежной политики.

"Доллар США восстанавливается после слабой пятничной динамики, - говорит старший валютный аналитик ANZ Bank New Zealand Сэм Так. - Очевидно, что трейдеры обеспокоены тоном статданных по американской экономике, и необходимы сигналы улучшения ситуации, иначе доллар и на этой неделе будет ослабляться".

К 11:18 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1378 (-0,62%), а USD/JPY — на уровне 119,70 (+0,39%), по данным валютных торгов. Курс доллара начал стремительно расти сегодня после выступления президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса — он заявил, что предлагал регулятору отложить подъем ставок до 2016 года. Свое предложение отложить изменения Эванс объяснил так: "Экономическая активность, похоже, движется по стабильному и устойчивому маршруту. Однако слабые данные за первый квартал заставили меня задуматься, и я бы предпочел увидеть подтверждение, что они действительно были временным отклонением", - сказал он в своем выступлении.