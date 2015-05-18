Рубль начал торги в понедельник укреплением к доллару и евро

Сегодня спустя час после начала российских торгов на Московской бирже российский рубль вновь демонстрирует укрепление по отношению к американскому доллару и евро. К 11:05 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 49,288, а EUR/RUB — на отметке 56,123, по данным сайта Московской биржи. Таким образом, укрепление нацвалюты РФ продолжается. При этом курс доллара сегодня опускался ниже 49 руб., а курс евро доходил до 55,90 руб.

Напомним, что в прошлую пятницу рубль уже показывал серьезный рост: к концу торгов курс доллара упал ниже 50 руб. - на Московской бирже за "американца" давали 49,5 руб., а за евро - 56,7 руб.

На руку рублю сейчас играют несколько факторов: во-первых, колебание цены на нефть около $67 за баррель, во-вторых, в конце месяца начнется очередной налоговый период - крупным компаниям нужны будут рубли, чтобы рассчитаться с государством.