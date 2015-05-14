Фондовые рынки АТР торговались в четверг разнонаправленно

Shanghai Composite закончил день, незначительно отойдя в зеленую зону: индекс прибавил 0,07%. Ажиотаж инвесторов вокруг государственного стимулирования ослаб, и индекс перестал скачкообразно двигаться вверх.

Статистические данные за апрель показали, что денежная масса росла самыми медленными темпами за весь период наблюдения, а рост инвестиций снизился до 15-летнего минимума. Всё это укрепляет признаки упорно сохраняющегося экономического спада.

В четверг подешевели основные кредиторы страны: Commercial Bank of China и China Construction Bank потеряли по 0,8%. Девелоперы тоже не испытывали особенного энтузиазма: Poly Real Estate обвалилась на 4,3%.

China Railway Group в среду выиграла контракт на $390 млн долларов на строительство в России высокоскоростной железной дороги, которая станет частью проекта Нового Шелкового Пути. Но несмотря на это, компания все равно потеряла 2,6%.