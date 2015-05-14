Фондовые рынки АТР торговались в четверг разнонаправленно

В
четверг индексы азиатских стран
торговались по-разному. К примеру,
Сиднейская и Токийская фондовые биржи
попали под «каток» упавшего доллара,
укрепившего их валюты. Напомним, доллар
просел против корзины основных валют
до четырехмесячного уровня, а укрепление
иены и австралийского доллара по
отношению к американцу существенно
понижает позиции местных экспортеров.
Shanghai Composite закончил день, незначительно отойдя в зеленую зону: индекс прибавил 0,07%. Ажиотаж инвесторов вокруг государственного стимулирования ослаб, и индекс перестал скачкообразно двигаться вверх.
Статистические данные за апрель показали, что денежная масса росла самыми медленными темпами за весь период наблюдения, а рост инвестиций снизился до 15-летнего минимума. Всё это укрепляет признаки упорно сохраняющегося экономического спада.
В четверг подешевели основные кредиторы страны: Commercial Bank of China и China Construction Bank потеряли по 0,8%. Девелоперы тоже не испытывали особенного энтузиазма: Poly Real Estate обвалилась на 4,3%.
China Railway Group в среду выиграла контракт на $390 млн долларов на строительство в России высокоскоростной железной дороги, которая станет частью проекта Нового Шелкового Пути. Но несмотря на это, компания все равно потеряла 2,6%.
Hang Seng прибавил за день 0,14%. Большую часть сессии торги здесь были невыразительными. В фокусе была компания Tencent, которая прибавила 3,1% после того, как отчиталась о 22%-ном росте выручки в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом год назад.
Nikkei упал на 1% до недельного минимума. Отчасти это стало результатом роста иены: большая часть компаний, составляющих основной японский индикатор, работают на экспорт.
Очень пострадали железнодорожные компании: Central Japan Railway потеряла 4%, Odakyu Electric Railway подешевела на 3,4%. Падали котировки и в секторе потребительской розницы: продавец одежды Uniqlo потерял 2,5% капитализации.
Другие тяжеловесы индекса — например, Fanuc (-1,4;) и Softbank (-1%) — тоже снижались.
Как всегда, интересными в Японии были корпоративные новости. Так, например, Sharp раскрыла подробности своей новой бизнес-стратегии. Компания сократит капитал до 500 млн иен (более чем со 120 млрд иен). Акции убыточного производителя снизились в течение дня на 1%. Убыток компании за прошедший финансовый год составил $1,86 млрд.
S&P/ASX 200 скользнул вниз на 0,3%. На австралийский индекс немного надавило укрепление местного доллара.
Разочаровывающие китайские данные привели к потерям в ресурсном секторе Австралии. Fortescue Metals потерял 8%, BHP Billiton и Rio Tinto упали на 1,6% и 2,2% соответственно.
Kospi прибавил 0,3%. Южнокорейский ключевой индекс закончил сессию, установив новый недельный максимум. Основной драйвер сегодняшнего подъема — гигант корейской розницы, сеть супермаркетов Shinsegae, который вырос на 10%. Планы компании открыть duty-free магазин в центре Сеула укрепил доверие инвесторов к компании.
Однако другие «голубые фишки» не показывали таких выдающихся результатов. Сталепромышленная компания Posco потеряла 0,6%. Hyundai Motor снизился на 1,2%.