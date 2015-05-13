Еврозона выросла в I квартале на 0,4%. Франция и Италия впереди, Германия замедлилась

Рост экономики еврозоны в первом квартале составил 0,4%, что в целом соответствует ожиданиям экспертов рынка. Заметный рост после нескольких лет фактического застоя экономисты связывают с падением цен на энергоносители.

Еврозона в целом выросла за счет сильных результатов от второй и третьей крупнейших экономик блока: Франции и Италии.



Франция

Франция превзошла ожидания экономистов. Ее квартальный рост на 0,6% резко сдвинул страну из застоя в предыдущем квартале. Темп расширения побил двухлетний рекорд, а снизившиеся цены увеличили потребительские расходы.

Французские потребительские расходы увеличились на 0,8% (с 0,1%): домохозяйства покупали на 1,4% больше промышленных товаров, в том числе автомобилей. Цифры эти обеспечивают некоторую передышку французским политикам. Они говорят о росте потребительского доверия во второй по величине экономике еврозоны, которая использует выгоду от удешевления энергоносителей, слабого евро и низкой процентной ставки регулятора. Однако не решен один из ключевых вопросов: приведет ли все это к снижению уровня безработицы в стране, который до сих пор остается выше 10%. Премьер-министр Франции, Мануэль Вальс, выразил надежду на то, что ВВП может вырасти в 2015 году на 1,5%, до уровня, который позволит французской экономике создавать рабочие места на постоянной основе.

Некоторые экономисты считают, что это достижимо. «Вот, наконец, мы видим впечатляющие результаты», — говорит Филипп Вехтер, главный экономист Natixis Asset Management (Париж). — «В этом году цель роста ВВП — выше 1%, это отличная новость для рынка труда».

Однако другие настроены скептически. Искаро Диего, экономист IHS Economics, говорит, что несмотря на сильные цифры роста, восстановление вряд ли принесет «значительные изменения» в ситуацию с безработицей. «Мы ожидаем, что рынок труда будет запаздывать от всеобщего восстановления, хотя закладываем в расчеты постепенный рост занятости во второй половине 2015 года».

Италия

Италия тоже опередила прогнозы, показав рост на 0,3% (быстрее всего за четыре последних года) и завершив почти трехлетний период, во время которого рецессия перемежалась со стагнацией. Однако в целом результаты противоречивые, и камень преткновения здесь — все та же безработица.

В то время как промпроизводство в марте выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, превзойдя ожидания экономистов, уровень безработицы рос уже второй месяц подряд и составляет сейчас 13%.

Ожидалось, что Италия станет одним из главных бенефициаров удешевления нефти (за счет роста потребления), падения стоимости евро (за счет усиления экспортеров) и QE (за счет удешевления кредитов). Однако министр финансов страны, Пьер Карло Падоан, в прошлом месяце предупредил: «Благоприятные экономические условия для страны не будут длиться вечно, и уже есть признаки того, что все заканчивается. Мы должны использовать эту возможность и сделать восстановление более сильным и устойчивым».

Германия

Однако всё это резко контрастирует с Германией, экономическим центром региона. ВВП в I квартале замедлился до 0,3% (с 0,7% в предыдущие три месяца). Консенсус-прогноз составлял 0,5%. Это идет вразрез с недавней волной оптимизма относительно крупнейшей экономики Европы, во время которой ее правительство увеличило прогноз роста на 2015 с 1,5% до 1,8%.

Статистика из Германии говорит, что сильно вырос за первый квартал внутренний спрос — как со стороны домохозяйств, так и за счет частного бизнеса. Однако рост ВВП сдерживается внешней торговлей: всплеск импорта превосходит рост экспорта.

Несмотря на недавний оптимизм, некоторые из последних сигналов тревожные. В записке Barclays говорится: «Замедление роста в Германии произошло несколько раньше, чем мы ожидали. Вероятно, оно отражает слабеющий внешний спрос со стороны США и некоторых азиатских стран. Высокий потребительский спрос внутри страны постепенно ослабевает, а благоприятный эффект от снижения цены на нефть сегодня уже прекращает свое влияние на покупательную способность домохозяйств».

Итог

Цифры роста в крупнейших европейских экономиках подчеркивают расширение потребительского спроса за счет удешевления энергии, слабой валюты и масштабной QE. Однако некоторые экономисты предупреждают: скоро эффект дешевой нефти сгладится и потеряет новизну, а вот признаки замедления роста в Китае и США уже начали отражаться на немецком экспорте.



