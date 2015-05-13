Китайская недвижимость может ударить по мировому спросу на медь

Спад в китайском секторе недвижимости уже снизил потребление стали. Это, в свою очередь, может стать предупреждающим сигналом о спросе на медь, которая обычно реагирует на строительные циклы с некоторым запаздыванием.

Сталь в основном используется на ранних стадиях строительства, а медь в основном потребляется по окончании строительного процесса — во время прокладки коммуникаций, например, электрических кабелей. Медь требуется еще и для изготовления бытовой техники (которая неизбежно покупается во время приобретения нового жилья).

«Недавнее резкое ослабление спроса на сталь может стать первой ласточкой, сигнализирующей о предстоящем спаде рынка меди», — говорит аналитик Goldman Sachs, Макс Лейтон.



Китай на сегодняшний день — крупнейший мировой потребитель стали и меди. Он выкупает почти 50% всего мирового количества этих двух металлов. Китайский сектор недвижимости — одна из крупнейших угроз для мирового экономического роста, причем не только в части металлов. За март средняя цена за новые дома снизились на 6,1%, уже седьмой месяц подряд. Рост инвестиций в недвижимость в первом квартале 2015 года замедлился до 8,5%. С 2009 года это самый низкий показатель.

За последний год на мировых рынках подешевели и сталь, и медь: контракты на стальную арматуру на Шанхайской фьючерсной бирже подешевели на 26%, медь на Лондонской бирже металлов потеряла 7%.

Структура спроса на медь на мировых рынках — сложнее, чем для стали. Аналитик ANZ (Сидней), Даниэль Хайнс, говорит, что обычно между спросом на медь и сталь есть отставание от 3 до 6 месяцев, однако в некоторых случаев этот срок удваивается. «Структура потребления меди сложная, она более диверсифицированная. Ей могут оказывать поддержку и другие сектора, кроме строительства: например, электрические сети». Рост спроса, по прогнозам Хайнса, по-прежнему будет оцениваться «низкими однозначными цифрами» в 4 — 5%.