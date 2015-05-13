Во вторник снизились европейские индексы

Торги в Старом
Свете вчера весь день шли в красной
зоне. Из-за облигационного переполоха
впервые за четыре торговых сессии Европа
отпустила свои индикаторы на юг. Некоторые
аналитики объясняют снижение европейских
рынков желанием некоторых игроков рынка
вывести прибыль. С понижением закончили
торговый день 16 из 18 европейских индексов.
Греческий ASE стал исключением: он вырос на 1,4% в результате увеличения предельного объема финансирования греческих банков со стороны ЕЦБ. Кроме того, в понедельник вечером все-таки был проведен очередной плановый платеж Греции в МВФ.
Сводный европейский индикатор Stoxx Europe 600 потерял 1,31%; FTSE 100 снизился на 1,37%; DAX ослаб на 1,72%; CAC 40 ушел в минус на 1,06%.
Целых 9,8% потеряла во вторник EasyJet. Британский лоукостер пострадал от отмены ряда рейсов из-за забастовки французских диспетчеров в апреле. Это сократит ее доналоговую прибыль приблизительно на 25 млн фунтов.
Датский пивовар Carlsberg сообщил о том, что его убыток на востоке Европы в I квартале расширился. Итог — падение котировок на 4,7%.
Немецкий сталепроизводитель ThyssenKrupp прибавил 2,8% в результате улучшения прогноза на текущий финансовый год.