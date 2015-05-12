Нефть дорожает в ожидании отчетов США и ОПЕК

Во вторник днем фьючерсы на нефть демонстрируют повышение цены, участники рынка готовятся к новым еженедельным отчетам по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Эти данные дают возможность инвесторам оценить силу спроса крупнейшего потребителя нефти. На дневных торгах нефть WTI с поставкой в июне к 12:42 мск подорожала на 1,71% - до отметки $60,27 за баррель, а цена на Brent выросла на 1,83% - до $66,82 за баррель. В понедельник нефть WTI дешевела до уровня $58,26 за баррель, а Brent падала до $64,35.

Сегодня вечером в 23:30 мск Американский институт нефти опубликует свой отчет по запасам сырой нефти на прошлой неделе, а официальные правительственные данные выйдут в среду. Как ожидают аналитики, эти отчеты покажут снижение запасов сырья на 125 тыс. баррелей.

Фьючерсы на американскую нефть поддерживают постоянное сокращение числа буровых установок в стране, но рынок пугает то, что это может означать пройденный пик добычи и, следовательно, скоро начнется спад в нефтепроизводстве. По данным научно-исследовательской группы Baker Hughes, число буровых нефтяных установок в США уменьшилось на 11 на прошлой неделе - до 668 штук. Но недавнее ралли на рынке нефти может дать повод некоторым нефтедобытчикам увеличить мощности и тогда вновь на рынке появится «лишняя нефть», а цены опять начнут падать.

Сегодня также ОПЕК публикует свой ежемесячный прогноз по нефтяным рынкам, в котором инвесторы найдут дальнейшие указания на возможное будущее мирового спроса и предложения.