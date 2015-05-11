Доллар США укрепляется против основных мировых валют

В понедельник вечером доллар продолжил рост по отношению к основным мировым валютам — его поддерживают пятничные данные по занятости в США. Торговая сессия в Америке сегодня ожидается спокойная, потому что никаких значимых статданных в стране не запланировано. На прошлой неделе Министерство труда сообщило, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло в апреле на 223 тыс., а уровень безработицы снизился до 5,4%.

Индекс доллара к 17:23 мск вырос на 0,20% - до 95,10. Евро снижается, пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1153 - настроения инвесторов понижены из-за очередного раунда переговоров Греции и Еврогруппы. Однако, сами Афины не теряют надежд на достижение соглашения и хотят продлить финансовую помощь.

Фунт сегодня вырос - пара GBP/USD поднялась на 0,65% - до 1,5555, когда Банк Англии сообщил, что не изменяет процентную ставку, и она остается на уровне 0,50%. На прошлой неделе в пятницу фунт подскочил до максимумов двух месяцев, когда Консервативная партия премьер-министра Дэвида Кэмерона показала уверенную победу на парламентских выборах в Британии.

Доллар сегодня вырос также по отношению к иене и швейцарскому франку. Пара USD/JPY торговалась выше на 0,12% - на отметке 119,92, а пара USD/CHF выросла на 0,42% до 0,9337. Доллар Австралии вырос сегодня на 1,52% - до отметки 1,0750, а доллар Новой Зеландии упал на 1,91% - пара NZD/USD торговалась на уровне 0,7352. Кроме того, пара USD/CAD выросла на 0,07% до 1,2080.