EUR/USD: евро падает против доллара, инвесторы все больше боятся дефолта Греции

В понедельник днем пара EUR/USD продолжает снижение, которое началось сегодня после речи представителя ЕЦБ, главы Австрийского национального банка Эвальда Новотны. Он заявил, что вопрос финансовых проблем Греции сейчас является больше политическим, чем экономическим. Новотны также сказал, что не верит в возможность заключения соглашения. После этого заявления и на фоне немногих сегодняшних отчетов об экономике стран еврозоны курс европейской валюты стал снижаться. К 16:12 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1151 (-0,44%), а прежде пара опускалась до отметки 1,1134. Инвесторы все еще беспокоятся о своих активах, потому что ожидают скорого дефолта Греции.

Завтра, 12 мая, Афины должны выплатить Международному валютному фонду очередной этап долга - 746,7 млн евро, но на рынке ходят слухи, что Греция не в состоянии совершить этот платеж и рискует прийти к дефолту и одновременно выйдет из еврозоны. Так, по крайней мере, передает настроения рынка агентство Reuters.

"Греки собираются совершить следующий платеж, но, несмотря на это, складывается впечатление, что многие трейдеры ориентируются на выход Греции из еврозоны", - говорит глава стратегического отдела Credit Agricole в Лондоне Адам Маерс.