Что заставит акции США еще больше подорожать?

Фондовый рынок США продолжает расти уже примерно шесть лет, но сейчас он как будто остановился «отдохнуть» или задумался и практически не двигается. С марта 2015 года на рынке появился какой-то барьер, который мешает рынку расти выше — акции немного поднимаются, но затем сразу падают обратно.

Эксперты уже практически перестали спорить о том, что американские акции выглядят сейчас слишком дорого. Даже глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен сказала недавно (хотя обычно никак не комментирует ситуацию на фондовом рынке), что оценки рынка "в целом достаточно высокие". Конечно, она сразу оговорилась — мол, пузыря в этом мы не видим. Легендарный инвестор Уоррен Баффет примерно то же самое сказал недавно CNNMoney. По его словам, сейчас "очень мало" хороших акций, которые можно было бы купить. Баффет также уверен, что пузыря на рынке нет.

И это не новость. Тот, кто торгует акциями, знает, что оценка - особенно так называемые коэффициенты P/E - выше, чем обычно. Этого и следовало ожидать, учитывая, что на прошлой неделе бычий рынок стал третьим по продолжительности в истории США. Большинство людей устают во время марафонского бега. Бычий рынок не исключение.

Умные люди, кажется, говорят, что на рынке ничего страшного не происходит, но они не уверены, что сейчас прекрасное время, чтобы что-то купить. Легкие деньги уже получены, сейчас речь идет о том, что какие-то факторы могут подтолкнуть фондовый рынок еще выше, даже несмотря на то, что там и так уже слишком "высокие цены". И чтобы получить больше прибыли сейчас, потребуется приложить гораздо больше усилий - чем сильнее экономика, тем сложнее поднять вверх цены на акции.

Оптимисты восхищаются экономикой США. Несмотря на паршивое ее настроение в первом квартале, Америка, кажется, возвращается на рельсы восстановления этой весной, считают они. В пятницу Департамент труда заявил, что в апреле появилось 223 тыс. новых рабочих мест, это почти совпало с ожиданиями аналитиков - экономика США должна была добавлять по 200 тыс. мест в месяц в среднем за последние полгода.

89% компаний из индекса S&P 500 уже представили свои результаты за первый квартал, а 71% из них побили прогнозы прибыли, по данным FactSet. На этой неделе ждут еще отчеты от Macy's, Ralph Lauren и Kohl's. Но вот где кроется мрачный момент: это очень сложно - бить прогнозы по продажам - и только 45% компаниям из списка S&P 500, которые представили результаты, до сих пор удавалось превзойти прогнозы Уолл-стрит. Это намного меньше, чем обычно. В последние кварталы их число было около 60%. На фоне дорожающих цен на акции компании должны показывать рост, чтобы оправдать оценки экспертов.

ФРС сохраняет процентные ставки на рекордно низком уровне, чтобы стимулировать рост после Великой рецессии, но, кажется, скоро грядет конец Легким деньгам. Думайте об этом, как о первой поездке ребенка на велосипеде - никто не уверен, как пройдет эта первая поездка. Точно так же и здесь - это может произойти в сентябре, сразу после второй четверти отчетов.

Какие советы дают авторы статьи? Для обычных инвесторов, которые могут рискнуть, вероятно, сейчас лучше придерживаться в основном акций, но надо быть готовым к большим рыночным колебаниям. Для пожилых инвесторов, которые не готовы сильно рисковать, надо пересмотреть свои инвестпортфели в сторону их корректировки — например, оставить половину акций и половину облигаций. "Люди должны думать о рынках по-другому", - говорит Дэн Фарли, директор по инвестициям в State Street Global Advisors. - "Что очень хорошо работало в течение последних нескольких лет QE, может перестать это делать".

Неожиданные комментарий Йеллен на прошлой неделе были предназначены, чтобы выровнять ожидания рынка, хотя эксперты быстро вспомнили, что бывший председатель ФРС Алан Гринспен пытался сделать что-то подобное в 1996 году, но акции тогда продолжили расти еще в течение трех лет. "В краткосрочной перспективе, я думаю, что рыночные условия хорошие, но следующая коррекция будет плохой", - прогнозирует Брэд Макмиллан, директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network.