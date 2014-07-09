Золото дорожает перед публикацией данных от ФРС
Металлы

Золото дорожает перед публикацией данных от ФРС

9 июля 2014, 11:48
Андрей
Андрей
0
155

Федеральная резервная система сегодня ночью опубликует протокол июньского заседания. Данные от FOMC должны повлиять также на цены металлов на этой неделе.

Во время утренних европейских торгов на бирже Comex золото с поставкой в августе подорожало до сессионного максимума в $1327,00 за тройскую унцию (пик 3 июля). Фьючерсы на золото, вероятно, найдут поддержку на уровне $1309,40 (минимум 3 июля) и сопротивление на уровне $1334,90 (максимум 1 июля).

Серебро с поставкой в сентябре подорожало на 0,61% - до $21,14 за тройскую унцию. Медь с поставкой в сентябре подорожала на 0,21% - до $3,264 за фунт.

Положительные данные по занятости в США, опубликованные на прошлой неделе, возобновили спекуляции на тему того, когда Федеральная резервная система начнет повышать процентные ставки. Несмотря на это, участники рынка считают, что центральный банк будет придерживаться мягкой позиции в отношении денежно-кредитной политики из-за опасений о сохраняющемся медленном росте инфляции и штата сотрудников.

Данные, опубликованные ранее, показали, что инфляция потребительских цен в Китае выросла в июне на 2,3% в годовом исчислении, в то время как инфляция цен производителей опустилась на 1,1%. Китай является крупнейшим в мире потребителем меди, на долю которой приходится почти 40% мирового потребления.

#США, золото, Comex