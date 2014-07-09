Центробанки не очень хотят держать евро

МВФ обнародовал данные, согласно которым международные резервы центробанков развитых стран оборачиваются в сторону, противоположную единой европейской валюте. В то время как в 2009 году доля евро в совокупном международном резерве центробанков составляла 28%, к марту 2014 она упала до 24,5%. Причем тенденция эта сохраняется и по сей день.

Вложения в долларовые активы составили 61% мировых валютных резервов, иена и фунт стерлингов берут на себя по 4%, и примерно по 2% составляют запасы австралийского и канадского долларов.

За последний год евро потерял привлекательность примерно для 62% центробанков мира. А наиболее перспективными валютами для диверсификации портфеля участники опроса назвали NZD, юань и бразильский реал. Эксперты издания Central Banking Publications в числе причин охлаждения к европейской валюте назвали понижение процентных ставок и другие элементы политики, проводимой ЕЦБ для поддержания европейской экономики.

Напомним, что с начала 2014 года евро потерял 1,8% по отношению к корзине из 9 валют мира. Если всё так пойдет и дальше, то итоги года будут худшими за последнее трехлетие.