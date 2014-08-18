Вероятность ослабления рубля участниками рынка увеличивается

По паре евро/доллар продолжается торговля в узком диапазоне, указывает трейдер банка "Глобэкс" Игорь Зеленцов. Технически сформировано основание, позволяющее спрогнозировать рост пары в краткосрочном периоде. Целями этого движения могут выступить уровни 1,3530, 1,3580 долларов за евро.



При этом следует иметь в виду, что в среднем и долгосрочном периоде сохраняется снижающийся тренд и прогнозируемый рост будет иметь коррекционный характер. Скорее всего, серьезные движения начнутся в начале сентября после окончания сезона отпусков и празднования дня труда в США.



Российский рубль торгуется в диапазоне 35,80-36,30 рублей за доллар и весьма чувствителен к новостям вокруг развития ситуации на Украине. Так, новость о якобы имевшем место обстреле российской военной колонны вызвала взлет курса на 40 коп с отметки 35,90 до 36,30 рублей за доллар. В понедельник рынок открылся ниже уровня 36 рублей за доллар, но вырос на заявлении ЦБ России об увеличении интервала коридора и сокращении интервенций в рамках движения к свободному курсообразованию.



В данной ситуации эксперту представляется достаточно сложным прогнозировать ценовые ориентиры для российской валюты. Вероятно, участниками рынка будут предприняты попытки ослабления рубля. Препятствовать этому процессу будут продажи валюты экспортерами и возможное напряжение на депозитном межбанковском рынке в предстоящий налоговый период.