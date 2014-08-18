Вероятность ослабления рубля участниками рынка увеличивается

По паре евро/доллар
продолжается торговля в узком диапазоне,
указывает трейдер банка "Глобэкс"
Игорь Зеленцов. Технически сформировано
основание, позволяющее спрогнозировать
рост пары в краткосрочном периоде.
Целями этого движения могут выступить
уровни 1,3530, 1,3580 долларов за евро.
При
этом следует иметь в виду, что в среднем
и долгосрочном периоде сохраняется
снижающийся тренд и прогнозируемый
рост будет иметь коррекционный характер.
Скорее всего, серьезные движения начнутся
в начале сентября после окончания сезона
отпусков и празднования дня труда в
США.
Российский рубль
торгуется в диапазоне 35,80-36,30 рублей за
доллар и весьма чувствителен к новостям
вокруг развития ситуации на Украине.
Так, новость о якобы имевшем место
обстреле российской военной колонны
вызвала взлет курса на 40 коп с отметки
35,90 до 36,30 рублей за доллар. В понедельник
рынок открылся ниже уровня 36 рублей за
доллар, но вырос на заявлении ЦБ России
об увеличении интервала коридора и
сокращении интервенций в рамках движения
к свободному курсообразованию.
В данной ситуации эксперту представляется достаточно сложным прогнозировать ценовые ориентиры для российской валюты. Вероятно, участниками рынка будут предприняты попытки ослабления рубля. Препятствовать этому процессу будут продажи валюты экспортерами и возможное напряжение на депозитном межбанковском рынке в предстоящий налоговый период.