Нефть падает. Укрепит ли ЦБ российский рубль?

Стоимость нефти продолжает снижаться, баррель нефти марки Brent уже стоит $102,5, хотя еще в конце июня цена достигала отметки $116. Как на эту динамику реагирует российская валюта и что ждать от рубля в ближайшем будущем?

Россия была и остается нефтегазовой страной, и поведение ее финансовых рынков всегда связывали с динамикой цен на нефть, однако в последние годы корреляция заметно снизилась, и на динамику цен "черного золота" рубль особого внимания не обращает. Сейчас для участников рынка более важными являются другие факторы, например геополитические. Пока их, видимо, спекулянтам вполне хватает.

За последнюю неделю российская валюта вообще не показала внятной динамики, стабилизировалась в диапазоне 35,90 - 36,20 руб. за доллар. Российские власти не раз заявляли, что бюджет сверстан из консервативных оценок цены нефти, однако, судя по тому, какие попытки предпринимаются для поиска дополнительных источников доходов бюджета, текущая конъюнктура на рынке нефти Россию вряд ли устраивает. Однако стоит учесть и тот факт, что в определенной степени из-за слабости рубля доходность облигаций России находится на неприемлемом для размещения уровне. Девальвационные ожидания в настоящий момент слишком высоки, поэтому желающих покупать долговые бумаги РФ практически нет.



В данном случае все будет зависеть от того, какие действия предпримет Банк России. С точки зрения мандата, конечно, ЦБ необходимо подавить инфляцию, а значит валюту лучше укрепить или хотя бы стабилизировать. Что-то похожее мы уже видели весной этого года. При таком развитии событий инвесторы и спекулянты должны вернуться на рынок российского долга, вследствие чего доходности упадут и Минфин сможет начать привлекать капитал по разумным ставкам. Однако есть и другой вариант, при котором слабый рубль будет компенсировать недостающие в бюджете средства. Тогда перспективы рубля уже выглядят хуже. При таком развитии событий новые рекордные максимумы в паре с американским долларом станут вполне реальными, и уже осенью можно будет увидеть отметки в 37 или даже 38 руб. за доллар.

