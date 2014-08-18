Что откладывать на черный день?

Мы стабильно откладываем доллары, как самую привлекательную и устойчивую на первый взгляд валюту. Однако так ли уж хорош доллар, как кажется? И если вдруг не доллар — то как сохранить свои финансы, особенно если пользоваться стратегией «храним на черный день»?



Западные санкции повели за собой довольно неожиданные последствия. Внешнеполитическая напряженность с Западом заставила многие юридические и физические лица перевести часть своих активов даже не в золото, а... в рубли и гонконгские доллары. Так, например, поступили «МегаФон», НОВАТЭК, «Норникель» - а ведь руководство этих компаний сложно назвать недальновидным. Бегство в эту сторону обусловлено большими страхами на тему дальнейшего развития санкционных и потенциально «холодновоенных» отношений с западными державами.

Что касается гонконгского доллара — не стоит удивляться: он очень ликвиден, и, пожалуй, действительно является одной из самых удачных альтернатив и евро, и доллару. А если учесть, что гонконгский доллар жестко привязан к американскому, то все расчеты в нем значительно упрощаются. Впрочем, сейчас пара USD/HKD снижается до нижней границы валютного коридора в 7,74. Вывод — монетарные власти Гонконга готовы к интервенциям, лишь бы не случилось удорожания местной валюты.

Еще один путь, помимо перевода активов в альтернативные валюты, - переход в восточные банки (в тот же Гонконг и в Сингапур). Это делается чтобы избежать худшего сценария — блокировки долларовых платежей через российскую финансовую систему.

Для частных лиц, не имеющих доступа к широким операциям с гонконгским долларом, есть и такая рекомендация аналитиков: открыть вклады в юанях. Это, конечно, можно сделать далеко не в каждом банке, но некоторые финансовые организации все-таки позволяют это делать. По отношению к доллару юань растет вот уже 5 лет — а значит, надежность вполне доказана.



