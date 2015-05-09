Результат британских выборов не решил трех главных экономических вопросов

Стефани Фландерс, главный стратег по европейским рынкам в JP Morgan Asset Management, написала для Financial Times колонку о том, как победа тори в Великобритании скажется на экономике страны. По ее словам, выходит, что прогнозы по-прежнему невозможны: ни по одному из трех основных вопросов не наступило определенности.

Неопределенного исхода британских выборов, которого многие так опасались, не произошло. Некоторое облегчение инвесторов вполне понятно. Но, тем не менее, важно понимать, что 7 мая не прояснилась ситуация ни с одним из факторов, которые будут определять среднесрочные перспективы Великобритании.



Глобальный спрос



Первый решающий фактор — очевидный, но он все еще слишком часто игнорируется: состояние глобального восстановления. Консерватор Джордж Осборн, канцлер Казначейства Британии с 2010 года, прошел трудный путь. У него было все для восстановления британского спроса, включая резкий рост конкурентоспособности страны на мировых рынках за счет 25%-ного обесценивания фунта стерлингов. Но оказалось, что всё это не имело значения. По крайней мере, значение всего этого было не таким сильным, как состояние спроса на рынках британского экспорта — и прежде всего, в Европе.

Экспорт в Британии вырос, но не так быстро, как импорт. Глобальный рост разочаровывает. Дефицит торгового баланса и снижение доходов от внешних инвестиций в стране привел к тому, что дефицит текущего счета вырос до самого высокого уровня с 1980 года. Вместо того, чтобы привлекать спрос из-за рубежа, Великобритания пришла к еще большей зависимости от потребления собственными домохозяйствами.

Если бы выборы закончились неопределенностью, то на рынке страны теоретически мог бы возникнуть хаос с котировками фунта стерлингов, а следом за ними — и на фондовых площадках. Этого не произошло, и инвесторы ощутили даже некоторый комфорт. Но вспомним уроки последних нескольких лет. Они показывают, что состояние экономики и стоимость активов в Великобритании сильнее зависит от состояния глобального спроса, чем от стоимости фунта. Ведь более 70% компаний, котирующихся на Лондонской бирже, получает доходы из-за рубежа.

Вы можете назвать меня сумасшедшей, но я думаю, что скорость роста внутреннего спроса в еврозоне в 2015 — 16 гг гораздо сильнее повлияет на перспективы британских компаний, чем распределение мест в Вестминстере.



ВВП на душу населения



Второй важнейший фактор уже ближе к сугубо местным реалиям: производство. Если Великобритания не начнет показывать рост национального ВВП на душу населения, то не сыграет ни одна ставка, и всё станет гораздо сложнее. Это будет означать, что экономика страны навсегда потеряла 15% своего потенциального объема производства, и средняя британская семья будет еще много лет работать на восполнение потерь в реальном доходе, которые она понесла в 2008 году.

Этот вопрос много обсуждается то тут, то там. Но если бы к этому вопросу обратились еще и политики в своих предвыборных кампаниях и манифестах — мы могли бы сделать четкий вывод о том, как результат выборов повлияет на долгосрочный график ВВП страны. Но они этого не сделали, так что выводов мы сделать не можем.

Некоторые утверждают, что избрание лейбористов пагубно отразилось бы на бизнесе и производстве: Эд Милибэнд планировал вмешательство в налоговый кодекс и в регулирование бизнеса. Другие говорят, что негативные эффекты были бы нивелированы готовностью лейбористов инвестировать в инфраструктуру и обучение. Но я думаю, что по ключевому вопросу — ВВП — между двумя основными партиями четкой разницы не было.



Положение в Европе



В отличие от Европы. Это — третий громадный фактор формирования британской экономики и важнейшее инвестиционное направление. Этот фактор — единственный, по которому было обозначено четкое различие. Даже если небеса обрушатся на землю или случится великий потоп — Дэвид Кэмерон в любом случае проведет референдум о выходе из ЕС к 2017 году.

Финансовые рынки рассматривают это как негативный результат британских выборов. Беспокойство о ситуации с Европой было настолько сильным для некоторых представителей бизнес-сообщества, что они поддержали Милибэнда в его кампании, даже не одобряя его планов на энергетический сектор. Но в реальности, по вопросу выхода из ЕС выбор между двумя партиями — это всего лишь вопрос, когда состоится референдум.

В течение последних пяти лет перспективы ЕС резко изменились, как и настроения внутри Британии. Всё это очень затрудняет стране остаться в ЕС на тех же условиях, что и раньше. Рано или поздно британцы должны будут выбрать, чего же они хотят вместо этого.

Вопрос о продолжении членства Великобритании в ЕС будет оставаться на повестке дня, независимо от того, кто получит власть и как долго будет ее удерживать. В преддверии референдума может случиться краткосрочный спад инвестиций, но другие глобальные силы вполне могут перехватить большую значимость.

Кстати, совершенно неочевидно, что референдум 2016 или 2017 года обязательно закончится выходом Великобритании из ЕС. Мы не знаем, когда это случится — может быть, в 2020 году или даже в 2025.

Итак, роль Великобритании в Европе, темпы роста ВВП и состояние мирового спроса: три главных фактора, от которых сейчас зависит экономика Великобритании и ее рынки. С ними ничего не было понятно до 7 мая. Инвесторы должны понимать, что с ними по-прежнему ничего непонятно.