Стоит ли переживать инвесторам из-за IPO компании Alibaba?

Никто уже не спорит, что IPO Alibaba является самым ожидаемым в истории. Столько шума, который наделала компания за эти месяцы, подтверждает это. Но в то же время остаются сомнения относительно того, как будет развиваться это размещение публичных акций дальше в США.

Помнится, Alibaba поначалу хотела дебютировать на рынках США уже 8 августа, в компании побоялись низких продаж из-за политических и экономических новостей и решили отложить IPO до сентября — сразу после дня труда. По слухам, есть много отрицательных мнений в обсуждениях относительно размещения Alibaba. И многие из них напрягают будущих инвесторов.

Давайте выясним, чего боятся потенциальные инвесторы и как может повлиять на рынок в ближайшие недели новое масштабное IPO.

Alibaba сильнее других

Небольшие компании могут откладывать дату своего IPO, чтобы не совпасть с Alibaba. Так уже сложилось исторически, что фирмы всегда меняют даты публичного размещения после оценки ситуации на рынке, оценивают заново готовность инвесторов и т. д.

Компания Alibaba договорилась уже со многими крупными американскими банками, такими как Credit Suisse Group, JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank AG, чтобы они приняли предложение управлять активами. Это лишний раз доказывает, насколько сложную обработку ждут во время IPO в компании. Обычно привлекают пару банков, но Alibaba пошла по-крупному, и уже заключила контракты с этими банками.

У банков проблемы

Многие банкиры переживают, что они будут не в состоянии справиться с огромным объемом торгуемых акций Alibaba, как только компания запустит размещение. Также волнуются они и по поводу цен на ценные бумаги — никто не знает, как резко она будет меняться в первые недели торгов. Мы видели, как акции Facebook «рассыпались» за пару месяцев после первичного публичного размещения в 2012.

Проблемы у самой компании Alibaba

Alibaba сталкивается сейчас с несколькими задачами. Краткосрочная состоит в том, чтобы попасть в портфели американских инвесторов - Alibaba работает в основном в Китае и обслуживает китайский рынок и его потребности.

The Wall Street Journal также заявил, что Alibaba должна будет отвечать на вопросы регуляторов и инвесторов относительно своей специфической "трехногой" структуры и о том, как она собирается "структурировать" свои активы, которые будет нелегко учитывать, основываясь на правила собственности.

Другой проблемой является несколько неподходящая география компании Alibaba - она является китайской компанией, которая не имеет в США «постоянного жилья». Когда инвесторы начнут покупают акции Alibaba, они будут заинтересованы в организации компании на Каймановых островах вместо того, чтобы фактически владеть частью активов китайской компании. Хотя не надо забывать, что подобный метод с «переменной» долей участия уже используется на Baidu, Sina Cp. и Sohu.com.

Не так уж и сложно попасть

Сейчас большинство инвесторов с нетерпением ждут, когда же можно будет вложить, особенно когда Alibaba заявила о том, что Yаhoo владеет 22,5% компании. Еще известно, что японский Softbank Corporation владеет крупным пакетом акций — примерно 37%. И потому американские инвесторы уже торопятся заполучить некоторые акции Yahoo, т. к. купить акции Softbank им будет крайне сложно. Yahoo тоже собирается пожинать прибыль, когда Alibaba станет доступен для торговли, а многие проницательные инвесторы уже начали запасаться акциями Yahoo в надежде сделать прибыль на косвенно владеющей Alibaba компании.

Первые недели после IPO покажут, насколько крепки фондовые паруса Alibaba. Конечно, многие надеются, что история Facebook не повторится, и потому уже сейчас очень интересно наблюдать за развитием событий.

