Рубль слабеет в преддверии выходных и перед выходом отчетов из США

В пятницу днем российский рубль теряет свои позиции в парах с долларом и евро, о чем свидетельствуют данные валютных торгов. В качестве факторов повышенной волатильности рубля - низкая рыночная ликвидность перед праздниками и нестабильные цены на нефть. "Очень тонкий рынок: кто-то купил $50 миллионов в биржевом "стакане" - резкий рост доллара, а если кто-то продает подобный объем, то сразу валютные котировки идут вниз. Пока идей особых нет: против рубля играть непонятно как - мало негатива и низкий спрос на валюту, а продавцы есть. Нефть хоть и упала, но остается относительное дорогой", - говорит Андрей Мишко из банка Национальный cтандарт. Он считает, что на рубль сегодня давят также желания участников торгов закрыть позиции перед выходными.
К 14:10 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 50,879, а EUR/RUB — на уровне 57,078, по данным портала investing.com. Доллар сегодня падал на торгах до 50,30 руб., евро — до 56,28 руб.
"Текущий
уровень обменного курса доллара к рублю
мы считаем справедливыми, если исходить
из того, что до конца года нефть Brent будет
торговаться в пределах $65–70 за баррель,
но что еще важнее – негативный эффект
от отсутствия у российских заемщиков
доступа к международным рынкам капитала
перестанет ощущаться и никак не отразится
на потоках капитала в обозримом будущем",
- сказано в аналитическом обзоре экспертов
банка ВТБ Капитал. Нефть Brent
сейчас торгуется около отметки $65,61,
близко к закрытию четверга, но теряет
более 6% от пиковых значений, достигнутых
в среду.
В центре внимания мировых рынков сегодня будет публикация апрельских показателей занятости и безработицы в США (выйдет в 15:30 мск), от которой могут зависеть сроки и интенсивность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. По прогнозу Reuters, в апреле было создано 224 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы составил 5,4%.