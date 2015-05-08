Рубль слабеет в преддверии выходных и перед выходом отчетов из США

В пятницу днем российский рубль теряет свои позиции в парах с долларом и евро, о чем свидетельствуют данные валютных торгов. В качестве факторов повышенной волатильности рубля - низкая рыночная ликвидность перед праздниками и нестабильные цены на нефть. "Очень тонкий рынок: кто-то купил $50 миллионов в биржевом "стакане" - резкий рост доллара, а если кто-то продает подобный объем, то сразу валютные котировки идут вниз. Пока идей особых нет: против рубля играть непонятно как - мало негатива и низкий спрос на валюту, а продавцы есть. Нефть хоть и упала, но остается относительное дорогой", - говорит Андрей Мишко из банка Национальный cтандарт. Он считает, что на рубль сегодня давят также желания участников торгов закрыть позиции перед выходными.

К 14:10 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 50,879, а EUR/RUB — на уровне 57,078, по данным портала investing.com. Доллар сегодня падал на торгах до 50,30 руб., евро — до 56,28 руб.

"Текущий уровень обменного курса доллара к рублю мы считаем справедливыми, если исходить из того, что до конца года нефть Brent будет торговаться в пределах $65–70 за баррель, но что еще важнее – негативный эффект от отсутствия у российских заемщиков доступа к международным рынкам капитала перестанет ощущаться и никак не отразится на потоках капитала в обозримом будущем", - сказано в аналитическом обзоре экспертов банка ВТБ Капитал. Нефть Brent сейчас торгуется около отметки $65,61, близко к закрытию четверга, но теряет более 6% от пиковых значений, достигнутых в среду.



В центре внимания мировых рынков сегодня будет публикация апрельских показателей занятости и безработицы в США (выйдет в 15:30 мск), от которой могут зависеть сроки и интенсивность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. По прогнозу Reuters, в апреле было создано 224 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы составил 5,4%.