Мировой пузырь облигаций наконец-то лопается?

Доходности облигаций взлетели в США. Германии, Франции, Испании и Италии. Значит ли это, что пузырь облигаций наконец разрывается? Инвесторы выходили из американских и европейских облигаций в течение последних нескольких дней. Неужели это конец великого ралли облигаций?

Но пока рано об этом говорить. Доходность 10-летних казначейских бондов США составляла около 1,92% в начале прошлой недели, а теперь выше 2,21%. Ставки растут, так как инвесторы продают облигации. Это, конечно, тоже не такой огромный скачок, но достаточный для беспокойства — в этом «сонном мире» бондов обычно фиксированный доход так сильно не меняется. В конце концов, все это означает большие потери для всех, кто вкладывал деньги в облигации — а у многих инвесторов они есть.

Бонды чувствуют себя плохо в США, но в Европе все еще хуже. Доходность немецких облигаций ушла с 0,16% до 0,65% с начала прошлой недели, доходность по облигациям Франции выросла с 0,4% до почти 1%, а испанские и итальянские облигации подскочили с 1,3% до чуть менее 2%. Конечно, такие ставки все еще относительно низкие по историческим меркам. Но эти резкие подъемы до почти максимальных уровней этого года пугают рынок, ведь они продолжают меняться.

Что это означает? Согласно докладу Bloomberg, стоимость облигаций на мировом рынке упала более чем на $430 млрд с момента, когда доходности начали расти на прошлой неделе. Но что вообще происходит? На первый взгляд, все это не имеет смысла.

Европейский центральный банк сейчас скупает облигации (политики называют это "количественным смягчением") в попытке сохранить низкие ставки. В то же время ФРС уже завершила свою программу QE в прошлом году и вроде как собирается наконец повысить процентные ставки, хотя бы немного. Но эксперты считают, что уменьшающееся беспокойство насчет дефляции в Европе вытянуло доходности облигаций с их минимумов. Потребительские цены были стабильными в прошлом месяце — спустя четыре месяца снижения.

Одна из причин, почему инвесторы покупают облигации - в некоторых случаях даже принимая отрицательную ставку — это страх, что цены на другие активы будут падать. В таком жутком сценарии эти малые потери считались допустимыми. Так что это естественно, когда доходности европейских бондов начнут снова расти. Они просто не могли падать еще ниже. "Центральные банки удерживали падающую доходность в течение столь длительного времени", - говорит Том Кларк, главный менеджер в William Blair Macro Allocation Fund в Лондоне. К тому же есть доказательства того, что экономика еврозоны улучшается и действия ЕЦБ могут на самом деле помочь этому.

Лия Беннетт, главный инвестиционный директор компании South Texas Money Management, отметила, что банковское кредитование малого бизнеса увеличилось в первом квартале. Она также сказала, что экспорт в Европу, особенно в Германию, вырос благодаря слабому евро.

Если это учитывать, то теоретически доходность облигаций должна была пойти вверх. Они это делают обычно, когда экономика набирает силу.

Заботы о дефляции постепенно сходят на нет, но почему теперь растет урожайность в США? Доходность бондов развитых рынков часто двигаются в тандеме, говорит Ашраф Лауди, главный стратег в City Index в Лондоне. США и Европа, как правило, всегда являются неким безопасным убежищем для инвесторов. Отскок цен на нефть также способствует движению доходности облигаций вверх, добавил Лауди. Сырая нефть недавно продавалась дороже $60 за баррель. "Все это говорит о сокращении страхов мировой дефляции", - считает он.

Это, конечно, отличная новость для мировой экономики, но это может означать, что у инвесторов в облигации появится гораздо больше забот, если доходность выстрелит еще выше.

Майк О'Рурк, главный рыночный стратег-аналитик из JonesTrading, писал недавно, что до сих пор существует "искажение цен активов" на рынке. Поэтому движения в бондах могут быть "сейсмическими", как то случилось с нефтью в прошлом году и в начале этого года. "У этих шагов есть потенциал, чтобы оказаться сильными и неожиданными", - писал он. Но Том Кларк из William Blair не уверен, что ставки взлетят еще выше. Доходность облигаций, как правило, рисует «шип» на графиках, когда люди беспокоятся по поводу инфляции. И также есть большая разница между тем, что заботы о дефляции уходят и приходит фактическая инфляция. "Пока нет огромных рисков для внезапного роста инфляционных ожиданий", - сказал он. - "Инфляция — это все еще собака, которая не лаяла".