Китайские акции в среду выросли, австралийские и южнокорейские — упали

Сегодня на азиатских торгах китайский фондовый рынок вырос после резкого падения по итогам торгов вторника. Однако австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 упал в ходе торгов на 2,3%, а южнокорейский KOSPI - на 1,3%. Напомним, что рынки Японии и Гонконга сегодня не работают из-за праздников.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на торгах на 1,6%. Еще только вчера индикатор рухнул на 4%, и это падение стало максимальным за три месяца, как пишет Bloomberg. Сегодня настроение инвесторов улучшилось после комментариев экспертов государственного информагентства "Синьхуа" — они утверждают, что падение рынка не является концом "бычьего" тренда. По мнению экспертов, коррекция может стать началом "медленного подъема" фондового рынка КНР, предпочитаемого китайскими властями.

"Бычий" тренд продолжится на фоне продолжения монетарного и бюджетного стимулирования, а также низких системных рисков, говорится в комментарии информагентства. "После резкой коррекции во вторник средства инвесторов, уверенных в том, что "бычий" тренд еще не завершен, возвращаются на рынок, - отмечает аналитик из Haitong Securities Co. Чжан Ци. - Регуляторы хотят видеть медленный подъем рынка, и мнение экспертов государственного информагентства подтверждает это".

Котировки акций технологических и финансовых компаний КНР показали наибольший подъем в среду. Бумаги China Life Insurance подорожали на 10%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2%, Ping An Insurance - на 8,4%. Стоимость акций Wangsu Science & Technology выросла на 4,9%.