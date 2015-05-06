Прогнозы: число занятых в частном секторе США выросло на 200 тыс., PMI еврозоны не изменился

Сегодня участники рынка ждут итоговые данные по числу рабочих мест в частных компаниях США в апреле. По мнению экспертов, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 200 тыс. мест по сравнению с мартом. Такие прогнозы публикует портал Dailyfx.

В среду днем, в 15:15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing огласит статистику по занятости в США. В прошлом месяце общее количество рабочих мест в сфере малого бизнеса, средних и крупных организациях США выросло на 189 тыс.

Сегодня также исследовательская организация Markit Economics в 11:00 мск опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг зоны евро за апрель. По прогнозам аналитиков, показатель не изменился по сравнению с первоначальной оценкой в 53,5 пункта. Чуть позже, в 12:00 мск, европейское статистическое агентство Евростат опубликует мартовские данные по розничным продажам в регионе. По прогнозам экспертов, объем розничных продаж в еврозоне сократился в месячном выражении на 0,7%, в годовом выражении — вырос на 2,4%.

И, наконец, еще один важный сегодняшний отчет рынок ждет в 17:30 мск - управление по энергетической информации Минэнерго США озвучит доклад по запасам "черного золота" в стране на прошлой неделе. Прогноз аналитиков - увеличение показателя на 1,5 млн баррелей, или на 0,3%. На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 1,91 млн баррелей.