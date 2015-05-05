Стимулы ЕЦБ и рост цен на нефть — «костыли» для экономики ЕС. Надолго ли?

Экономисты Европейского Союза заявили, что быстрый рост региона в 2015 году обусловлен дешевой нефтью и стимулированием со стороны центробанка. Однако под большим вопросом, будет ли позитивный импульс продолжаться после того, как этот попутный ветер остановится.

Прогноз Еврокомиссии (исполнительного органа ЕС) гласит, что рост региона еще много лет будет сдерживаться «реликтовым излучением» от долгового кризиса 2008 года. Это высокий уровень безработицы, высокая государственная и корпоративная закредитованность, проблемы банковской системы, слабые инвестиционные расходы — не самый подходящий фон для взрывного экономического роста.



Марко Бути, глава экономического департамента Еврокомиссии, пишет: «Экономика ЕС воспользовалась редким по силе сочетанием факторов поддержки. Но сможет ли она расширяться самодостаточно и сбалансированно, когда эта поддержка исчезнет? Ответ неочевиден. Наследие кризиса будет чувствоваться еще много лет».

Сейчас резкое снижение цены на нефть привело к тому, что европейские потребители экономят на топливе больше, а значит, имеют возможность больше тратить, подпитывая другие сектора экономики.

План ЕЦБ по покупке активов на сотни миллиардов евро помогает за счет нескольких факторов: во-первых, ослабляет евро против других валют, укрепляя тем самым позиции европейских экспортеров; во-вторых, усиливает инфляционные ожидания.

Политика жесткой экономии в регионе тоже по большей части останавливается: дефицит бюджета большинства стран ЕС не выходит за рамки правил единого валютного блока, а значит, уже можно жить более свободно.

Согласно скорректированным прогнозам экономистов, в 2015 году ВВП 19-национальной еврозоны должнен вырасти на 1,5%, по сравнению с их предыдущей оценкой в феврале в 1,3%. Суммарный рост 28 стран ЕС тоже немного увеличен: теперь он ожидается на уровне 1,8% по сравнению с 1,7% в февральской оценке. На 2016 год прогноз роста остается без изменений: 1,9% в еврозоне и 2,1% в ЕС.

Для Германии прогноз повышен с 1,5% до 1,9%: рост стимулируется внутренним потреблением, сильным рынком труда, низкими процентными ставками и иммиграцией.

Прогнозы показали, насколько по-разному может сложиться судьба стран, которые сильнее всего пострадали во время долгового кризиса еврозоны. Так, испанская и ирландская экономики, как ожидается, вырастут интенсивнее всех остальных стран в блоке — на 2,8% и 3,6% соответственно. А вот прогноз роста Греции в 2015 году сокращается с 2,5% до 0,5% из-за очевидного разлада между правительством и его многочисленными кредиторами.

Для чего делаются эти прогнозы, если они все равно постоянно пересматриваются?

Они служат в качестве отправной точки для анализа состояния ЕС в ближайшие месяцы, для контроля деятельности правительств, для выдачи рекомендаций (сокращать расходы, повышать налоги, осуществлять другие методы бюджетного контроля, принятые в ЕС). Так, например, по Франции поступили хорошие новости.

Совсем недавно страна попала под пристальное наблюдение финансовых органов ЕС, потому что сопротивлялась введению мер жесткой экономии бюджета. По правилам Евросоюза, дефицит в 3% ВВП считается «чрезмерным». Между тем, прогноз по французскому дефициту бюджета оставил 3,8% - и это хорошо, ведь в феврале ожидалось 4,1%. Поэтому Франция может немного распустить пояс, хотя, конечно, впереди у нее еще много работы.