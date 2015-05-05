Brent стабилизировалась ниже пятимесячного максимума

Июньские фьючерсы на нефть Brent стабилизировались выше $66 за баррель во вторник: к 13.33 мск баррель стоит $66,92, совсем близко к вчерашним пятимесячным максимумам. WTI торгуется на уровне $59,50, прибавив 0,96%.

В качестве причины небольшого подъема нефтяных цен называют акцию протеста ливийских рабочих, которые заблокировали нефтяной порт Зуэйтина на востоке страну. Это препятствует отгрузке ливийского сырья.

Зуэйтина был одним из немногих ливийских портов, через которые по-прежнему производился экспорт нефти: многие другие были закрыты из-за боевых действий или после разрушения во время войны. Выход ливийской нефти на мировые рынки сейчас составляет менее 500 000 баррелей в день — треть от того объема, который страна поставляла до 2010 года. Однако на нефтяные цены влияет (в положительную сторону) любое снижение поставки.



Усилившийся доллар, наоборот, отрицательно влияет на нефтяные котировки. На цену давит еще и то, что ОПЕК «организовал» перепоставку нефти на мировые рынки примерно на 2 млн баррелей в сутки. В июне запланирована встреча министров нефти ОПЕК, на которой снова будет обсуждаться политика картеля. Аналитики считают маловероятным, что они изменят норму добычи: идет серьезное сражение за долю рынка.