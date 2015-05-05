Индексы Китая и Австралии снизились. Япония и Корея отдыхают

Во вторник в Азиатско-Тихоокеанском регионе основной тон рынку задавало решение Резервного Банка Австралии во второй раз в этом году снизить процентную ставку — на этот раз до 2%. Австралийский доллар на этой новости сначала упал до $0,7795, однако быстро отскочил до двухдневных максимумов против американского коллеги — 0,7898.

«Ставка РБА полностью соответствовала ожиданиям рынка, а вот заявление руководства регулятора было более оптимистичным, чем прогнозировалось. Не поступило ни одного намека на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Ценовые движения в ответ были очень волатильными, но скоро инвесторы определятся с общим направлением», — пишет рыночный стратег IG Стэн Шейму в записке для клиентов.

Рынки Японии, Южной Кореи и Таиланда сегодня закрыты по случаю праздников.



S&P/ASX 200 снизился на 0,2%. Австралийский индекс скользнул на отрицательную территорию — и это после того, как на объявлении о снижении ставки РБА взлетал на 1,1%! Банковский сектор торговался неоднозначно: National Australia Bank закрылся с понижением на 0,3%, Westpac продолжает терять позиции после выхода разочаровывающей отчетности: минус 1,2%. А вот Australia and New Zealand Banking Group — напротив, подскочила на 2,7%, опубликовав сильную отчетность. Основной вклад в снижение национального индекса внес ресурсный сектор: главные «шахтеры» страны (и мира), BHP Billiton и Rio Tinto, потеряли 2,4% и 0,7% соответственно.

Shanghai Composite показал очень впечатляющий спад, самый быстрый за последние 4 месяца. Сегодня китайский индекс опустился на 4,06%, к двухнедельному минимуму. Эксперты говорят, что рынок достиг пика ликвидности и, может быть, нуждается в коррекции. «Ралли, которое мы видели, происходит из-за избытка ликвидности в силу усиления торговли по южному направлению и благодаря решениям Народного Банка Китая», — комментирует агентству CNBC Сэм Ле Корню, руководитель Macquarie Asset Management. Сильнее всего «просели» акции банковского сектора. Крупнейшие китайские кредиторы — China Comstruction Bank, Bank of China и Bank of Communications потеряли почти по 5% каждый.

Hang Seng в Гонконге потерял 1,31%. Сегодня была выпущена отчетность казино. Данные оказались мрачными: доход в Макао от азартных игр упал в апреле на 38,8% в годовом выражении, вот уже 11 месяцев подряд снижаясь. Sands China, Melco Crown потеряли 0,8% и 1,1% соответственно. HSBC снизился на 1%, тоже показав плохую отчетность за первый квартал.



