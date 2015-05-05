Рубль укрепляется против доллара и евро во вторник утром

Во вторник утром российский рубль укрепился к доллару и евро спустя час после начала торгов на Московской бирже. Таким образом, нацвалюта РФ отыгрывает восстановление доллара при низкой рыночной ликвидности, а этот тренд может сохраняться всю короткую межпраздничную неделю.

В пользу рубля играет относительно дорогая нефть, против - низкая активность экспортеров после уплаты налогов и ухудшение новостного фона с востока Украины. "Полагаем, что на этой неделе волатильность рынка может возрасти из-за пониженного присутствия корпоративных участников, обеспечивающих рынку "глубину" и ликвидность", - говорит Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия.

К 11:01 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 51,65 (-0,83%), а пара EUR/RUB — на уровне 57,27 (-1,43%), по данным портала investing.com.

Нефть марки Brent сегодня торгуется в небольшом минусе - баррель оценивается в $66,44, вчера фьючерсы закрылись на отметке $66,45. В понедельник, 4 мая, Brent достигла отметки в $67,10 — максимум текущего года.