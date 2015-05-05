Золото колеблется в ожидании ясности по ставке ФРС

Во вторник золото удерживается на повышении, но продолжает оставаться ниже $1200: инвесторы ждут данных из США. В конце недели здесь выйдет статистика по занятости в несельскохозяйственной сфере. Этот важный экономический параметр покажет, насколько восстановилась экономика и рынок труда, а значит, и каковы шансы на скорое повышение процентной ставки ФРС. Пока, к 10.05 мск, цена на июньские «золотые» фьючерсы составляет $ 1 187,40 за тройскую унцию.

«Рынок будет оставаться сосредоточенным на статистике по занятости», — говорит аналитик ANZ, Виктор Тьянпирья. — «Слабые отчеты могут вытолкнуть золото выше $1200».

Всё еще сохраняются сомнения по поводу надежности роста экономики США: последние порции макростатистики не показывают сколь-нибудь впечатляющих результатов, и большинство трейдеров сегодня уверены в том, что в июне процентная ставка ФРС не будет поднята.



Однако сильные данные по рынку труда могут побудить ФРС поднять ставки в ближайшее время, и если это произойдет — то золото, как непроцентный актив, попадет под мощное давление.

Вчерашнее выступление президента ФРБ Чикаго, Чарлза Эванса, не внесло никакой ясности в вопрос. Он высказался на редкость туманно. С одной стороны, он обозначил, что слабая инфляция и невпечатляющая статистика по рынку труда — факторы, препятствующие подъему ставки и что с этим лучше бы подождать до начала следующего года. Правда, через минуту господин Эванс уже говорил о том, что, в общем-то, никаких препятствий нет, и если поднимать ставку очень медленно и аккуратно — это можно сделать уже в ближайшее время.

Марк То, руководитель научных исследований в Wing Fung Financial Group, считает, что ранний подъем ставки в этом году не так маловероятен, каким кажется рынкам: «Цена на золото будет двигаться вокруг $1200 из-за неопределенности по поводу сроков подъема ставки. Доминирующие факторы, влияющие на золото, — ставка ФРС и монетарная политика», — говорит он.

Росту золота может традиционно помешать еще и усиление доллара.