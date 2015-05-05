Индексы Уолл-стрит выросли, S&P близок к историческому максимуму

Начало недели американские фондовые индексы встретили в спокойном и благодушном настроении: все три основных индикатора Уолл-стрит закончили торговую сессию в небольшом плюсе. К очередному рекорду приблизился S&P 500, который прибавил 0,29%. Nasdaq Composite окреп на 0,23%; DJIA вырос на 0,26%.

Как видим, оптимизм рынки проявляют довольно сдержанно. Вчера была опубликована статистика по заказам промышленных предприятий США за март. Цифра оказалась положительной: впервые за восемь месяцев количество заказов выросло, причем сразу на 2%.



Довольно большая доля роста S&P 500 приходится на банковский сектор. Крупнейший американский банк, JP Morgan Chase, увеличил капитализацию на 1,8%, до 15-летнего максимума.

Детище Уоррена Баффета, Berkshire Hathaway, подорожала на 2% благодаря снижению цен на топливо (это позволило получить большие доходы в железнодорожных отделениях компании).

На 12,1% рухнули котировки оператора платных школ Corinthian Colleges Inc: компания объявила себя банкротом.

McDonald's потеряла 1,71%.