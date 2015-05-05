Резервный Банк Австралии снизил ставку до 2%

Сегодня Резервный Банк Австралии огласил свое решение по базовой процентной ставке. Она была снижена с 2,25% до 2%. Такой низкой ставки австралийский регулятор еще никогда не устанавливал.

Решение центробанка направлено на то, чтобы смягчить денежно-кредитную политику, поскольку укрепление курса австралийского доллара оказало на экономику страны давление. Глава РБА, Гленн Стивенс, заявил, что прогноз по инфляции благоприятный, а потребительский сектор показывает рост спроса и расходов.

Произошедшее не стало неожиданностью ни для трейдеров, ни для экономистов: вопрос был только в том, на сколько именно будет снижена ставка.

На этих новостях австралийский доллар прибавил 0,85%: к 9.06 мск AUDUSD стоит 0,7903. А вот национальный фондовый индекс зеленого континента S&P/ASX 200 снизился на 0,10%.