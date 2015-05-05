В понедельник европейские индексы выросли

Фондовая Европа начала неделю в мажоре: в понедельник выросли все основные индексы региона. Сводный индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,6%. Dow Jones Euro Stoxx вырос на 0,5%.

Среди национальных индексов заметно выделялся DAX, который подпрыгнул на 1,4%. FTSE 100 увеличился на 0,4%, французский САС 40 окреп на 0,7%.

Среди аналитиков есть мнение, что подъем индексов связан с сильным падением их на прошлой неделе (когда сводный индикатор Stoxx Europe 600 потерял 3,4%). Благодаря подешевевшим ценным бумагам, многие инвесторы получили возможности удачно войти на рынок. Вчерашние макростатистические данные (особенно PMI в производственном секторе Германии и еврозоны в целом) показали подъем экономики.



Ситуация в Греции ко вчерашнему дню не изменилась радикально, но в переговорах в очередной раз достигнут микроскопический прогресс. На этот раз достижение договоренностей планируется осуществить к среде.

Выросли котировки химических компаний: американская Monsanto Co озвучила интерес к покупке контрольного пакета швейцарского производителя сельхозхимии Syngenta AG. На этом фоне химический подындекс Stoxx Europe прибавил 1,4%. Собственно, Syngenta подскочила на 8,1%.