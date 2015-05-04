Brent стремится к $67, даже несмотря на слабый PMI в Китае

Нефть Brent к 12.26 мск стоит $66,94 и имеет все шансы в ближайшем времени пробить уровень $67. Значения сегодняшнего дня — это пятимесячные максимумы: такой цены не наблюдалось с 8 декабря 2014 года. WTI тоже прибавила: баррель июньской поставки стоит 59,44 доллара (максимум с 15 декабря 2014 года).

После сегодняшней публикации китайского PMI в промышленном секторе, опубликованного во время азиатской сессии, нефть снизилась, но быстро отыграла потери: инвесторы надеются на то, что власти предпримут серьезные шаги по стимулированию экономики. Китай — второй по величине мировой потребитель нефти, поэтому события там напрямую повлияли на рынок «черного золота». Рик Спунер, главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее, комментирует: «Китайские данные слабы, но рынку нефти это не мешает расти. То, что рынок действительно хочет видеть — так это снижения продукции, чтобы соответствовать уровню спроса».



К началу мая Brent восстановилась уже более чем на 40% от январского шестилетнего минимума в $45,19 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение количества работающих буровых установок в США и рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Однако испытывать большой оптимизм еще рано: снижение добычи в США становится медленнее. Вполне возможно, что кризис в американской нефтедобыче подходит к концу. Бурильщики в попытке повысить производительность начинают двигаться в более продуктивные районы нефтяных бассейнов, по заявлениям аналитиков Goldman Sachs.