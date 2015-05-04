Brent стремится к $67, даже несмотря на слабый PMI в Китае

Нефть Brent к 12.26 мск стоит $66,94 и имеет все шансы в ближайшем времени пробить уровень $67. Значения сегодняшнего дня — это пятимесячные максимумы: такой цены не наблюдалось с 8 декабря 2014 года. WTI тоже прибавила: баррель июньской поставки стоит 59,44 доллара (максимум с 15 декабря 2014 года).
После
сегодняшней публикации китайского PMI
в промышленном секторе,
опубликованного во время азиатской
сессии, нефть снизилась, но быстро
отыграла потери: инвесторы надеются на
то, что власти предпримут серьезные
шаги по стимулированию экономики. Китай
— второй по величине мировой потребитель
нефти, поэтому события там напрямую
повлияли на рынок «черного золота». Рик
Спунер, главный рыночный аналитик CMC
Markets в Сиднее, комментирует:
«Китайские данные слабы, но рынку нефти
это не мешает расти. То, что рынок
действительно хочет видеть — так это
снижения продукции, чтобы соответствовать
уровню спроса».
К началу мая Brent восстановилась уже более чем на 40% от январского шестилетнего минимума в $45,19 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение количества работающих буровых установок в США и рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Однако испытывать большой оптимизм еще рано: снижение добычи в США становится медленнее. Вполне возможно, что кризис в американской нефтедобыче подходит к концу. Бурильщики в попытке повысить производительность начинают двигаться в более продуктивные районы нефтяных бассейнов, по заявлениям аналитиков Goldman Sachs.