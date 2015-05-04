Азиатские фондовые рынки выросли: слабый китайский PMI вселяет надежду на стимулы

Азиатские фондовые рынки в понедельник отыграли свои прежние потери и выросли. Слабая макростатистика из Китая позволяет инвесторам надеяться на то, что Пекин в скором времени предпримет меры по стимулированию своей экономики.

PMI в промышленном секторе Китая оказался ниже прогнозного значения в 49,2 и показал всего лишь 48,9. Любое значение PMI ниже 50 означает, что экономика снижается.

Биржи Японии, Малайзии и Таиланда сегодня были закрыты на праздники.

