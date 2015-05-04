Азиатские фондовые рынки выросли: слабый китайский PMI вселяет надежду на стимулы

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Азиатские фондовые рынки в понедельник отыграли свои прежние потери и выросли. Слабая макростатистика из Китая позволяет инвесторам надеяться на то, что Пекин в скором времени предпримет меры по стимулированию своей экономики.
PMI в промышленном секторе Китая оказался ниже прогнозного значения в 49,2 и показал всего лишь 48,9. Любое значение PMI ниже 50 означает, что экономика снижается.
Биржи Японии, Малайзии и Таиланда сегодня были закрыты на праздники.
- Shanghai Composite вырос на 0,90%. Китайский индекс ушел в уверенный плюс, но в начале торгов резко упал после публикации неутешительной статистики. Отскок к концу сессии связан с надеждами инвесторов на то, что уж вот теперь-то власти страны начнут предпринимать активные меры стимулирования экономики. «Экономика слабее, чем показывали оценки правительства. На прошлой неделе мы уже слышали об урезании бюджетных расходов, и большинство участников рынка ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики уже в этом квартале, так что условия будут складываться более благоприятным образом», говорит Френсис Чунг, глава стратегического отдела китайских и гонконгских рынков в CLSA. — «Я немного волнуюсь о том, что рынок пошел вверх слишком быстро. Мы могли бы получить крупный пузырь. Но думаю, власти активны в своих управленческих действиях, и надеюсь, что воспоминания о 2007 годе в их памяти еще свежи». Среди подындексов шанхайского индикатора особенно хороши были строительный и инфраструктурный, которые подскочили на максимально допустимые внутридневные 10%. Китайская Государственная судостроительная корпорация прибавила 6,3%. В числе отстающих сегодня были банки и брокерские дома: CITIC Securities и China Merchants потеряли более чем по 2% каждый, а Founder Securities упала на 1,7%.
- Hang Seng показывал сегодня очень волатильную торговлю, и в конце концов закончил день с понижением на 0,03%. Что касается отдельных акций — можно отметить Fosun International. Она прыгнула вверх на 5,9%, сделав предложение о покупке 80% акций американского страховщика Ironshore за 1,8 млрд долларов.
- S&P/ASX 200 вырос на 0,23%. Рост фондового рынка Австралии был ограничен банковским сектором: он сильно пострадал от квартальной отчетности Westpac. Второй по величине кредитор страны показал результаты ниже прогнозных, и его акции упали на 3%. Остальные крупные банки Австралии пострадали по инерции: Australia and New Zealand Banking, Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank потеряли от 1% до 2,7%. Также инвесторы осторожны в рыночной деятельности в ожидании завтрашнего решения Резервного Банка Австралии относительно монетарной политики на ближайший квартал.
- Kospi вырос на 0,2%. Южнокорейский индекс прекратил пятидневную серию падений на фоне бодрой торговли. Здесь, как и во многих других странах мира, выходные были долгими: в пятницу биржа в Сеуле не работала. Завтра в Южной Корее празднуется День защиты детей. По этому поводу в стране опять выходной. Сегодня во главе подъема были банковский и автомобильный сектора. Hyundai Motor и Kia Motors прибавили 1,8% и 2,4% соответственно, несмотря на 1%-ное падение продаж автомобилей в апреле. Shinhan Financial и Woori Bank прибавили по 4% каждый.