В банках заканчиваются доллары

Российские банки остро нуждаются в долларах: за рубежом их занять практически невозможно, а на внутреннем рынке валюту придерживают.



"Банкам не хватает долларов", — говорит начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.



"На сегодняшний день привлечение средств в долларах и евро крайне затруднено", — согласен с ним руководитель отдела торговых операций на денежном рынке департамента глобальных рынков "Сбербанк CIB" Денис Козуб.



Валютный своп — самый ликвидный и удобный инструмент по привлечению долларов и евро», — констатирует Козуб. Из-за высокого спроса на свопы рубль-доллар в среднем ставка снизилась на 1%, это означает, что банки готовы размещать рубли всего под 7,75%, чтобы получить доллары, объясняет он и напоминает, что до последних двух недель ставка однодневного валютного свопа держалась на уровне 8,75%, а потом стала снижаться.

Дефицит долларов в России — следствие санкций, наложенных американским минфином и Европой. Возросли риски российского бизнеса и западные компании стали требовать от российских компаний предоплаты, покрытия по аккредитивам, перечисляет Агарзаев. Банкам тоже практически не удается занимать за рубежом.

"Валюту у западных банков взять сложно: часть из них просто заморозили межбанковское кредитование для российских банков, часть — сократили лимиты", — сетует Козуб. И Агарзаев, и Козуб видят еще одну причину дефицита долларов: внешние рынки закрыты для выпусков евробондов российских компаний и банков. После привлечения долгового финансирования за рубежом компании, как правило, размещали средства в банках, теперь нет этого источника ликвидности долларов и евро, говорит Козуб.

Ситуацию усугубило поведение российских банков, вынужденных наращивать валютную подушку безопасности из-за увеличившихся сроков платежей в долларах и евро. "В нынешней ситуации с дефицитом валюты есть спекулятивная составляющая: с одной стороны, повышен спрос на валюту со стороны практически всех категорий клиентов, с другой — есть ощутимое замедление валютных платежей в расчетах. Все это обернулось тем спросом и ставками, которые мы сейчас видим", — говорит топ-менеджер госбанка, но называет ситуацию рабочей.

Топ-менеджер европейского банка рассказал газете, что после введения санкций увеличилось время принятия решений по кредитованию российских компаний: "Сделки поставлены на ручной режим, каждый вопрос выносится на глобальный комитет". Сотрудник российского банка отметил, что у них были технические неисполнения сделок в долларах с банками, подпавшими под санкции, из-за того что иностранные банки задерживали валютные платежи для тщательной проверки.

Такой ситуации не было с 2009 г., отмечает Агарзаев: "После 2009 г. на рынке стабильно был избыток валюты, участники размещали рубли под 8,75%, а доллары практически получали под нулевую ставку, сейчас ситуация изменилась и предпосылок для нормализации долларовой ликвидности нет".

Ситуация выправится, если пройдет пара внешних сделок по привлечению финансирования крупными компаниями или откроется рынок межбанковского кредитования, отмечает Козуб.