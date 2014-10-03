Facebook и WhatsApp: сделка одобрена

Еврокомиссия дала «добро» на покупку мессенджера WhatsApp социальной сетью Facebook. Размер сделки оценивается в $19 млрд. Больше всего оформить сделку мешали сомнения регуляторов, которые опасались усиления позиций американских высокотехнологичных компаний в Европе.

Еще в июле началась проверка этой сделки — исследовали, не нарушает ли она антимонопольное законодательство. Тогда комиссия разослала подробные анкеты конкурирующим компаниям, которые специализируются на онлайн-мессенджерах. В анкетах были вопросы о возможных последствиях этого слияния и проблемах, связанных с использованием персональных данных.

Первое упоминание о готовящейся сделке Facebook сделало в феврале 2014 года. В итоге более полугода потребовалось, чтобы наконец-то оформить все, как полагается и не бояться последствий и негативных обращений со стороны других стран.