Нефть снова растет в пятницу на ожидании отчетов

В эту пятницу нефтяные фьючерсы растут, их поддерживают оптимистичные данные из США по безработице и занятости.

Так, на товарной бирже в Нью-Йорке утром во время европейской сессии ноябрьская нефть WTI торговалась на уровне $91,46 за баррель​​, получив рост в 0,49%. Сейчас фьючерсы торгуются на уровне $91,17 за баррель.

Фьючерсы, вероятно, получат поддержку на $88,18 за баррель (минимум четверга) и сопротивление на $92,96 (максимум 1 октября).

Нефтяные фьючерсы стали дорожать после того, как в четверг Министерство труда США представило свои отчеты по безработице. Сегодня инвесторы ждут нового важного отчета по по занятости в американском несельскохозяйственном секторе. Аналитики уверены, что данные покажут рост числа рабочих мест на 215 тыс. после 142 тыс. в августе. Участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке: в четверг парламент Турции передал правительству указ начать военные действия против Исламского государства.

Цены на нефть Brent на бирже ICE с поставкой в ноябре утром выросли на 0,03% и торговались на уровне $93,84 за баррель. Сейчас Brent торгуется на уровне $93,67.